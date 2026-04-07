羽球亞錦賽》全英冠軍葉宏蔚／詹又蓁31分鐘過關 挺進16強

詹又蓁/葉宏蔚。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕全英羽球公開賽混雙冠軍組合葉宏蔚／詹又蓁，今晚在2026年亞洲羽球錦標賽，以21：16、21：18拍落印尼組合毛拉納（Adnan Maulana）／賈米爾（Indah Cahya Sari Jamil），挺進混雙16強。

亞錦賽今天點燃戰火，台灣本屆男單、女單、男雙、女雙、混雙都取得4席滿額參賽資格，共20組人馬前來拚佳績。

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世界排名12的葉宏蔚／詹又蓁在今年全英賽打出代表作，一路過關成為台灣首組制霸歷史悠久全英賽的混雙組合，連運動部長李洋都笑說，葉宏蔚／詹又蓁做到他和王齊麟都沒有辦到的事情。

挾著全英賽冠軍的氣勢，葉宏蔚／詹又蓁今天初次交手世界排名19的毛拉納／賈米爾，首局就霸氣一路領先先下一城，即使毛拉納／賈米爾在第2局試圖反擊，也一度取得8：3，但葉宏蔚／詹又蓁打出一波連得10分攻勢，雖然印尼組合又追成18：18，台灣組合關鍵時刻連下3分，最終以直落二告捷。

另外，楊博軒／胡綾芳以21：3、21：14拍落澳門對手梁鈺聰／吳穎嗣，至於吳冠勳／李佳馨以17：21、18：21不敵去年世錦賽銅牌中國對手郭新娃／陳芳卉。

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