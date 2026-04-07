中職》逾5000高雄球迷進場堅定力挺 台鋼和統一因雨裁定1:1言和

今天中職唯一進行的比賽，逾5000高雄球迷進場堅定力挺。（記者李惠洲攝）

〔記者黃照敦／綜合報導〕今天中職唯一進行的比賽，逾5000高雄球迷進場堅定力挺，比賽因雨打打停停，統一獅2局上先打進1分，4局下台鋼雄鷹魔鷹敲出1分打點一壘打，雙方打完前5局，1:1，8局下又下大雨停賽，最終就以此比數裁定，握手言和。

獅鷹之戰雖準時開打，但2局上、8局下都在2出局時，因現場下大雨暫停，高雄球迷耐心在澄清湖球場等候雨停再戰，台鋼最強應援團加開臨時演唱會，載歌載舞，和球迷互動熱烈，帶動現場氣氛，讓等待時間不再無聊。雙方鏖戰到8局下2出局，雄鷹林家鈜打擊時突下大雨，經過數十分鐘等待後，主審仍裁定比賽以1:1提前結束。

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獅隊面對雄鷹先發艾速特，前3局就擊出4支安打，其中2局上李丞齡、陳重羽相繼安打，林祖傑保送形成滿壘，陳聖平敲出三壘滾地球，台鋼吳念庭美技巧撈接，但球卻卡在手套上第一時間拿不出被記失誤，李丞齡跑回1分，想要趁機跑本壘的陳重羽在3壘和本壘間被夾殺出局，結束此局，台鋼免於被攻下大局。

雄鷹首安出現在3局下，劉時豪敲二壘打，但獅隊內野守備助殺，此局未失分。

4局下，曾子祐和魔鷹都敲安，攻進追平的1分。

因雨勢過大，雙方1：1握手和局。（記者李惠洲攝）

雙方1：1握手和局。（記者李惠洲攝）

雙方1：1握手和局。（記者李惠洲攝）

艾速特。（記者李惠洲攝）

布雷克。（記者李惠洲攝）

魔鷹席今開放入座，球迷手拿魔鷹大頭照揮舞。（記者李惠洲攝）

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