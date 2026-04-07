BCL》慘輸21分！國王被香港南華打爆吞下首敗

Q.戴維斯。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL新北國王今在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL Asia - East 2026）首戰作客香港卻陷入苦戰，即便傑登和喬丹合力拿下59分，防守卻無力限制對手，最終以82：103吞下難堪一敗。

國王去年在BCL資格賽闖進4強，但不敵桃園領航猿只能爭季軍，也無緣前進正賽。今年BCL資格賽小組賽，國王和香港南華、蒙古烏蘭巴托野馬及領航猿同組，要爭取分組前3前進6強。

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考量國內還有TPBL例行賽以及先前的東超，國王在陣容上保留多名洋將，這次作客香港 ，部分本土球員未隨隊，由李愷諺、林彥廷領軍出擊，洋將方面則有傑登、喬丹和「新台灣人」戴維斯。

國王開賽一度陷入4：14落後，但在傑登和喬丹帶領下回敬一波6：0攻勢，持續緊追，首節打完國王仍以5分落後。南華在第2節打出一波9：2攻勢擴大領先，且這節國王防守也無法有效壓制對手，多次被對手從外線開火，半場打完暫時以40：56落後。

南華上半場團隊命中率高達58.9%，達文波特 （Kyvon Davenport）攻下全場最高16分；國王方面，傑登和喬丹兩節都攻下15分全隊最高。易籃後，國王似乎還是找不到對付南華的方式，末節甚至陷入超過30分落後，也無力逆轉頹勢，吞下首敗。

國王傑登攻下全場最高31分、8籃板，喬丹貢獻28分、10籃板，李愷諺則是進帳10分。

傑登。（取自FIBA官網）

李愷諺。（取自FIBA官網）

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