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BCL》國王踢館香港南華失利 洪志善點出最大問題：防守不理想

2026/04/07 22:30

喬丹。（取自FIBA官網）喬丹。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL新北國王今迎來本季首場BCL賽事，遠征香港挑戰地主香港南華，但防守無法有效限制對手，終場就以82：103 於客場吞首敗。

這次出征香港，林書緯、呂政儒未隨隊，由李愷諺、林彥廷領軍，洋將則有傑登、喬丹和戴維斯。不過，今天面對南華卻意外陷入苦戰，半場打完已落後多達16分，雖然國王全場團隊命中率45.4%不算太差，但防守完全無法限制對手，籃板也輸了15個，末節甚至落後逾30分。

國王傑登今天攻下31分全隊最高，喬丹進帳28分、10籃板，李愷諺拿下10分是唯一得分上雙的本土球員。

針對本場比賽的失利，總教練洪志善直言，防守是勝負關鍵，「今天防守做得不夠理想，讓對方得了103 分，這絕對是今天主要輸球的原因。」他強調，在客場高強度的對抗下，若無法有效壓制對手得分，進攻也會隨之承擔更大的壓力。

傑登指出，球隊仍有進步空間，「防守、籃板，還有失誤，這3件事情累積起來，導致我們今天沒辦法贏下這場比賽，我們必須從這些細節中學習，才能迎接接下來的挑戰。」

南華方面，今天團隊命中率高達53.2%，202公分的外援安德拉進帳22分、13籃板，南華今天擊敗國王後，小組賽取得1勝1負，週四晚間要在主場迎戰PLG桃園領航猿。

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