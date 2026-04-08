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MLB》小熊頭大！去年11勝的24歲強投霍頓動刀 賽季提前報銷

2026/04/08 08:20

霍頓。（資料照，法新社）霍頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊24歲新生代強投霍頓（Cade Horton）因右手肘尺側副韌帶受損，小熊總教練康索（Craig Counsell）今天受訪表示，霍頓將接受手術治療，賽季提前報銷。

霍頓在美國時間上週五面對守護者的比賽，他在第2局丟出一顆93.8英哩的速球時感到不適而退場，比起首局曾丟到96英哩，球速明顯下滑。如今霍頓將動手術治療。

至於手術的具體方式，是完整的韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），還是內部支撐修復手術，必須等外科醫生評估霍頓的傷勢後才能確定。

「首先，你會替Cade感到難過。」康索表示，「這種重大打擊突然擺在你面前，對他來說，在今天這樣的時刻要消化這一切真的很困難，因為你會開始去想接下來要面對的路。未來會有許多漫長又單調的復健日子等著他。」

霍頓是在2022年選秀會首輪第7順位獲小熊隊選進，去年升上大聯盟，霍頓在菜鳥賽季交出11勝4敗、防禦率2.67的優異成績。而霍頓今年先發2場，拿到1勝、防禦率2.45，共投7.1局。

不過，霍頓飽受傷勢所苦，2021年大學時期動過TJ手術，2024年因肩傷缺陣，去年季後賽期間也因肋骨傷勢缺席。

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