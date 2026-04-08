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網球》艾卡拉茲在蒙地卡羅旗開得勝 球王保衛戰有了好的開始

2026/04/08 08:05

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現絕佳紅土狀態，6：1、6：3橫掃阿根廷對手巴艾茲（Sebastian Baez），西班牙年輕球王在蒙地卡羅男網大師賽旗開得勝，球王保衛戰有了好的開始。

「對我來說，這次開局真的非常棒。說實話，我都對自己今天的表現感到驚訝，原本以為會發揮得更差點，所以對一切都很滿意。」艾卡拉茲自去年6月法國公開賽決戰戲劇性大逆轉義大利宿敵辛納（Jannik Sinner）以來，首度重返拿手的紅土賽場，首輪免戰的人氣頭號種子，次輪初登場5度破發壓制巴艾茲，僅失掉1個發球局，70分鐘速戰速決，安抵這項ATP千分等級大師賽16強，也獲得觀眾席上退役短跑巨星「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）等名人熱情喝采。

艾卡拉茲期待延續去年紅土賽季22勝1負的強勢演出，也準備在蒙地卡羅衛冕，以免被來勢洶洶的辛納搶回球王頭銜，「我遲早會失去世界第1寶座。我不知道會不會是這項，還是其他比賽。我現在要捍衛許多很難守住的分數。就算我守住了，Jannik也會再得幾分……我只能盡力發揮，看看結果如何。但我現在並沒有考慮這些，只想在紅土找到最佳狀態。」

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