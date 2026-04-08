MLB》山本由伸6局好投、續投7局突遇狀況 隊友讓藍鳥滿壘大中計

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇、藍鳥3連戰第2場，道奇日本強投山本由伸今天主投前6局失1分，續投第7局連續被敲2安後退場，道奇左投費西亞（Alex Vesia）驚險化解0出局滿壘危機，保住山本的勝投資格。道奇前7局打完以3比1領先。

山本由伸開賽連賞3次三振，第2局先被藍鳥打者桑契斯（Jesus Sanchez）敲右外野飛球，道奇右外野手塔克（Kyle Tucker）發生判斷瑕疵，形成二壘安打，山本連續解決3人化解失分危機。從第3局起，山本由伸讓對手9上9下，前5局僅被擊出1支安打。

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不過，山本由伸第6局被藍鳥打者希梅涅茲（Andres Gimenez）纏鬥8球敲安，1出局藍鳥攻佔二壘，藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）敲右外野二壘安打攻回1分。接著山本丟保送，讓對手攻佔一、二壘。山本由伸連抓2個出局數結束該半局。

但山本由伸續投第7局，被藍鳥日本好手岡本和真擊出二壘安打，接著克萊門特（Ernie Clement）突襲短打點成內野安打，讓藍鳥攻佔一、三壘，山本也因此退場，由費西亞接替投球。

費西亞一上來先投保送，藍鳥無人出局攻占滿壘，費西亞先讓希梅涅茲敲飛球出局，三振藍鳥新人捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela），再讓史普林格敲飛球出局，連抓3個出局數化解失分危機，不但安全下庄，也保住山本由伸的勝投資格。

山本由伸帳面上主投6局被敲5安，失掉1分，賞6次三振、丟1次保送，賽後防禦率為2.50。

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