MLB》痛到大叫！明要登板的大谷翔平遇意外插曲 左手肘竟遭誤擊

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇、藍鳥3連戰第2場，道奇日本巨星大谷翔平今天在比賽中，不慎被捕手傳球時出現手部碰觸，讓大谷左手肘出現不適、並露出些許不悅，經道奇隊防護員上場檢查後沒有大礙。

此戰第5局道奇先靠弗里蘭（Alex Freeland）的適時安打攻回1分，輪到大谷翔平打擊時，藍鳥新人捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）傳一壘牽制，但他傳球的右手卻不慎打中大谷翔平的左手肘，讓大谷當場痛得大叫，露出痛苦表現。

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道奇隊防護員趕緊上場檢查大谷翔平的狀況，大谷甩動手臂確認狀況後，繼續留在比賽中。大谷在該打席敲飛球出局

大谷翔平明天將登板先發對決藍鳥隊，這將是他本季第2次以投打二刀流身分出擊。

Shohei Ohtani was in discomfort and visibility frustrated after Blue Jays catcher Brandon Valenzuela hit his elbow on a follow-through after throwing.



Thankfully, Ohtani appears to be okay pic.twitter.com/9NimZzyBs8 — Dodgers Nation （@DodgersNation） April 8, 2026

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