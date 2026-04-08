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MLB》山本由伸6局好投摘勝、大谷翔平連42場上壘 道奇賞藍鳥6連敗

2026/04/08 09:57

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽組合道奇、藍鳥，今天進行雙方3連戰第2場，道奇日本強投山本由伸主投6局失1分，日本巨星大谷翔平貢獻1安1打點、跨季連42場上壘，道奇隊最終在客場以4比1贏球，賞給藍鳥6連敗。

山本由伸前5局只被敲1支安打，一度連續解決12名打者。但山本由伸第6局先被藍鳥打者希梅涅茲（Andres Gimenez）敲安，1出局二壘有人時，藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）擊出二壘安打攻回1分。山本由伸連抓2個出局數結束該半局。

不過，山本由伸續投第7局，先被藍鳥日本好手岡本和真擊出二壘安打，接著藍鳥打者克萊門特（Ernie Clement）突襲短打點成內野安打，讓藍鳥攻佔一、三壘，山本也因此退場，由左投費西亞（Alex Vesia）接替登板。費西亞雖然一上來丟保送讓藍鳥無人出局攻佔滿壘，但他連抓3個出局數化解失分危機。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

道奇打線9局上靠對手失誤、以及塔克（Kyle Tucker）的適時安打再添1分保險分。道奇終結者E.狄亞茲（Edwin Díaz）9局下守成，讓道奇收下5連勝。

山本由伸帳面上6局投球失1分，被敲5安失掉1分，賞6次三振、丟1次保送，摘本季第2勝，賽後防禦率為2.50。

大谷翔平全場3打數1安1打點，選到2次保送（含1次敬遠），賽後打擊率為2成86，整體攻擊指數（OPS）為0.931。這是「打者翔平」連5場敲安。

此外，大谷翔平跨季連42場上壘，距離名將鈴木一朗連續43場上壘的旅美日本選手紀錄，只差1場。

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