自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》蒙地卡羅最後一舞 法國屆退老將蒙菲爾斯溫馨告別

2026/04/08 09:58

蒙菲爾斯。（法新社）蒙菲爾斯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙菲爾斯（Gael Monfils）以4：6 、4：6不敵哈薩克後輩巴伯里克（Alexander Bublik），屆退的39歲法國老將結束蒙地卡羅男網賽最後一舞，向現場觀眾溫馨告別。

「2005年第一次來到這裡，這是精彩絕倫的盛事，也是全世界最美的比賽之一。」征戰職業逾20載，蒙菲爾斯已決定本季結束就退休，這也是他第13度角逐摩納哥舉行的ATP千分等級紅土大師賽，儘管次輪敗給28歲巴伯里克，回想起2015年曾在此扳倒瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）順勢躋身4強，以及2016年決戰不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他心中仍留下許多美好記憶。

蒙菲爾斯已與烏克蘭女網名將斯維托麗娜 （Elina Svitolina）結婚並育有一女，賽後這位資深球員有感而發，直言記得在蒙地卡羅打過的每場比賽，從第一場到最後一場，很榮幸能在退休回歸家庭生活前再度造訪，「感覺我在此打出職業生涯中最精彩的一些網球，取得一些偉大的勝利。歲月流逝，雙腿也變得沉重，但觀眾們的愛是獨一無二的。每次我真正踏上這片球場，感覺美好無比。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中