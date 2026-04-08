網球》蒙地卡羅最後一舞 法國屆退老將蒙菲爾斯溫馨告別

蒙菲爾斯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙菲爾斯（Gael Monfils）以4：6 、4：6不敵哈薩克後輩巴伯里克（Alexander Bublik），屆退的39歲法國老將結束蒙地卡羅男網賽最後一舞，向現場觀眾溫馨告別。

「2005年第一次來到這裡，這是精彩絕倫的盛事，也是全世界最美的比賽之一。」征戰職業逾20載，蒙菲爾斯已決定本季結束就退休，這也是他第13度角逐摩納哥舉行的ATP千分等級紅土大師賽，儘管次輪敗給28歲巴伯里克，回想起2015年曾在此扳倒瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）順勢躋身4強，以及2016年決戰不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他心中仍留下許多美好記憶。

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蒙菲爾斯已與烏克蘭女網名將斯維托麗娜 （Elina Svitolina）結婚並育有一女，賽後這位資深球員有感而發，直言記得在蒙地卡羅打過的每場比賽，從第一場到最後一場，很榮幸能在退休回歸家庭生活前再度造訪，「感覺我在此打出職業生涯中最精彩的一些網球，取得一些偉大的勝利。歲月流逝，雙腿也變得沉重，但觀眾們的愛是獨一無二的。每次我真正踏上這片球場，感覺美好無比。」

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