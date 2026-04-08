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MLB》前5.1局無安打！海盜塞揚王牌史基斯6.1局好投 摘先發2連勝

2026/04/08 14:13

海盜23歲塞揚王牌史基斯。（法新社）海盜23歲塞揚王牌史基斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜23歲塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）今天交出6.1局失1分好投，前5.1局上演無安打，幫助海盜在主場以7比1擊敗教士隊。

史基斯首局讓對手3上3下，第2局先丟保送後，連續解決3人結束該半局。接著史基斯連續解決8人後，他在第5局2出局時投出觸身球，史基斯仍解決教士打者費爾明（Freddy Fermin），前5局未讓教士隊敲出安打。

不過，史基斯第6局先投出保送，接著1出局後，被教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出安打，這也是教士隊全場首支安打。史基斯隨即用雙殺打化解一、二壘有人危機。

但第7局1出局後，史基斯被教士明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）擊出陽春砲掉分後，就被換下場休息。海盜打線第8局下灌進5分大局奠定勝基，最終海盜收下勝利。

史基斯此戰主投6.1局僅被敲2安，包含一發陽春彈失1分，賞6次三振、丟2次保送，最快丟到97.8英哩（約157.3公里），史基斯奪本季第2勝，賽後防禦率為5.25。

史基斯在開幕戰面對大都會，受到隊友克魯茲（Oneil Cruz）守備瑕疵影響，僅投0.2局失5分吞敗。不過，史基斯前一場對紅人交出5局失1分好投，今天也以6.1局失1分表現拿到先發2連勝。

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