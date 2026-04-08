日職》1、2場先發都奪勝 郭俊麟就被學長提醒：「你會被情蒐得很徹底」

郭俊麟。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在徐若熙日職初先發奪勝之前，郭俊麟是上一位在日職寫下同樣紀錄的台灣投手，他更在旅日生涯的第1、2場先發都奪勝，只是他也坦言：「第2場投贏之後，就有一些學長跟我講，可能會被情蒐得很徹底、會愈來愈難丟，後來我就開始一直不順」。郭俊麟體驗到日職舞台的殘酷，但他認為徐若熙跟自己不同，當年的他未經歷職棒洗禮，大學畢業後就「跳級」闖蕩日職，「成熟度和穩定性不一樣」。

徐若熙在4月1日日職初登板對樂天金鷲繳出6局無失分的優質內容，成為繼郭源治、郭泰源、張誌家、林恩宇和郭俊麟後，史上第6位初登板奪勝的旅日投手，台灣時間今天下午5點他就要在軟銀鷹主場福岡巨蛋首次先發，挑戰個人2連勝和主場首勝。

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郭俊麟在徐若熙奪下日職首勝的那一天，則披上統一獅球衣繳出5局無失分內容，奪下苦等630天的勝投，該役他退場時百感交集並落下淚來，流露他對這場勝投的渴望。當年郭俊麟在台體大畢業後，以5200萬日圓簽約金加盟日職西武獅，且在2015年3月29日的初登板就以5局失3分拿下生涯首勝並獲選單場MVP，且在下一場對軟銀鷹更繳出8局無失分的優異內容，拿下個人開季2連勝。

只是郭俊麟看似順利的日職起步，最終在2019年季後未獲西武續約，並於2020年投入中職選秀，如今他穿著不一樣的獅袍回顧自己的西武時代，對初先發就奪勝則表示：「那時候運氣好，打者也很幫忙。」他認為以當年自己剛畢業就投入職業的前兩場內容，雖然算是不錯，「但在場上沒有辦法了解像職業該怎麼投球、用頭腦去玩球，因為畢竟是大學畢業就去了。」結果他也如學長所說，「會被情蒐得很徹底」，開始面臨職業舞台上的殘酷。

對於徐若熙經過中職味全龍的洗禮後再旅日，郭俊麟認為，「他是有先經歷職棒，從一個層級到另一個層級，不是我那時候直接跳級的感覺，成熟度和穩定性不一樣。他的投球素質，也一定比我那時候好。」他坦言，接下來就是耐不耐投的問題，「在那邊如果耐投，教練就會更喜歡使用，如果可能要保護，畢竟是洋將的情況下，我覺得可能會比較辛苦一點。」

「第一年如果先有把握住，就會比較好一點，如果第一年就有起伏，就會比較辛苦。」郭俊麟也感嘆自己太晚遇到許銘傑教練，因為他是在2018年才到西武擔任二軍投手教練，「如果許銘傑教練跟我同一年去的話，可能他可以跟我灌輸更多怎麼去面對日職打者，甚至讓我知道我的投球模式，或我該如何在日職生存。」

儘管離開西武，郭俊麟和西武投手平良海馬的好交情眾所皆知，他當然也會關注今年加盟的林安可表現，「有機會去，就是盡力表現，好好享受不一樣層級的比賽，如果面對更強的投手有辦法突破，就會有更多的成長。」

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