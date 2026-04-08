NBA》小波爾36分但末節0分 布朗、塔圖姆率綠衫軍逆轉黃蜂收4連勝

布朗。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰黃蜂，布朗（Jaylen Brown）攻下35分、塔圖姆（Jayson Tatum）進帳23分，聯手以113：102逆轉黃蜂，收下4連勝。

兩隊本季前2次交手各取1勝，「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）首節3顆三分球獨攬13分，助隊打出31：20攻勢，綠衫軍次節在布朗帶領下反擊，在上半場結束前追到55：61。

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易籃後綠衫軍提升防守強度，讓上半場外線命中率41.9%的黃蜂，第三節三分球的命中率僅剩18.2%，此節尾聲派理查德（Payton Pritchard）與布朗輪流得手打出10：0一波流，在第四節開始前取得90：87反超，末節開局塔圖姆與布朗再率隊打出16：7攻勢，本季最會投三分球的黃蜂此節外線7投僅1中，單節只攻下15分，在客場中斷4連勝。

布朗此役29投13中拿下35分、9籃板、塔圖姆挹注23分、5籃板、4助攻，派理查德、懷特（Derrick White）以及奎塔（Neemias Queta）都是12分作收。

黃蜂下半場外線命中率僅剩16.7%，小波爾攻下全場最高36分，但決勝節1分未得，米勒（Brandon Miller）16投8中進帳20分，布里吉斯（Miles Bridges）13分，新人王熱門人選庫尼普爾（Kon Knueppel）今手感欠佳，全場16投5中，三分球8投3中僅拿13分。

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