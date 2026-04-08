自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》小波爾36分但末節0分 布朗、塔圖姆率綠衫軍逆轉黃蜂收4連勝

2026/04/08 10:54

布朗。（路透）布朗。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰黃蜂，布朗（Jaylen Brown）攻下35分、塔圖姆（Jayson Tatum）進帳23分，聯手以113：102逆轉黃蜂，收下4連勝。

兩隊本季前2次交手各取1勝，「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）首節3顆三分球獨攬13分，助隊打出31：20攻勢，綠衫軍次節在布朗帶領下反擊，在上半場結束前追到55：61。

易籃後綠衫軍提升防守強度，讓上半場外線命中率41.9%的黃蜂，第三節三分球的命中率僅剩18.2%，此節尾聲派理查德（Payton Pritchard）與布朗輪流得手打出10：0一波流，在第四節開始前取得90：87反超，末節開局塔圖姆與布朗再率隊打出16：7攻勢，本季最會投三分球的黃蜂此節外線7投僅1中，單節只攻下15分，在客場中斷4連勝。

布朗此役29投13中拿下35分、9籃板、塔圖姆挹注23分、5籃板、4助攻，派理查德、懷特（Derrick White）以及奎塔（Neemias Queta）都是12分作收。

黃蜂下半場外線命中率僅剩16.7%，小波爾攻下全場最高36分，但決勝節1分未得，米勒（Brandon Miller）16投8中進帳20分，布里吉斯（Miles Bridges）13分，新人王熱門人選庫尼普爾（Kon Knueppel）今手感欠佳，全場16投5中，三分球8投3中僅拿13分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中