MLB》鄧愷威中繼遭昔日狀元郎開轟掉分 太空人苦吞3連敗

鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣投手鄧愷威今天登板中繼，被昔日狀元郎的洛磯打者莫尼亞克（Mickey Moniak）開轟，帳面上0.2局失掉1分。太空人最終以1比5輸給洛磯，讓太空人吞3連敗，而洛磯則收下3連勝。

此戰第7局下1出局，洛磯靠保送攻占一壘，這時太空人換投，鄧愷威上場中繼，接替太空人中繼投手歐科特（Steven Okert）的投球。

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鄧愷威先讓洛磯代打古德曼（Hunter Goodman）敲捕手界外飛球被接殺，接著面對莫尼亞克，鄧愷威丟一顆偏高的87.9英哩變速球，被擊出右外野兩分砲。鄧愷威讓洛磯打者托瓦（Ezequiel Tovar）敲中外野平飛球出局，完成投球工作。

莫尼亞克擊出兩分砲。（美聯社）



總計鄧愷威後援0.2局用7球都是好球，被敲1安就是全壘打，失掉1分自責分，賽後防禦率為2.84，最快球速為95.1英哩（約153公里）。

太空人先發投手伯羅斯（Mike Burrows）主投5.1局失3分，吞本季第2敗；洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）主投6.1局失1分，摘本季首勝。

Mickey Moniak extends the @Rockies lead with his 3rd homer of the season! pic.twitter.com/LykdxVB0Z6 — MLB （@MLB） April 8, 2026

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