MLB》讓對手急於出棒！山本由伸6局好投摘第2勝 獲道奇教頭盛讚

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕去年的世界大賽對決組合道奇、藍鳥，今天迎來雙方3連戰第2場，道奇日本強投山本由伸今天先發6局失1分，幫助道奇在客場以4比1贏球，收下5連勝，也賞給藍鳥6連敗。山本由伸賽後感謝隊友費西亞（Alex Vesia）解危、守住失分危機。

山本由伸此戰先發前6局失掉1分，他續投第7局被藍鳥日本好手岡本和真敲二壘安打，接著藍鳥打者克萊門特（Ernie Clement）突襲短打形成內野安打，讓藍鳥攻佔一、三壘，山本被換下場，接替登板的費西亞一上來丟保送，形成無人出局滿壘局面，費西亞連續解決3人，化解滿壘失分危機。山本最終收下本季第2勝。

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山本由伸賽後受訪表示，和前兩場比賽相比，今天這場比賽的手感更好，也能更好地控制球路。對於首度在大聯盟賽場對決日本國家隊的隊友岡本和真，山本表示，「能在大聯盟的賽場對決真的很開心。」

山本由伸。（路透）

山本由伸今帳面上主投6局用97球，被敲5安，失掉1分，賞6次三振，摘本季第2勝，賽後防禦率為2.50。

不過，前5局只被敲1安的山本由伸，第6局失掉1分，續投第7局留下一、三壘有人危機，最後靠費西亞解危。山本由伸指出，進入固定式投球後，還有一些地方需要加強，這是在今天比賽中感受到的課題，「真的多虧費西亞幫忙。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後讚賞山本由伸的投球表現，「他今晚所有球路的控球都很好，我認為他的指叉球、速球，以及需要時使用的曲球，都發揮得很好。他讓那些打者進入一種『急於出棒』的狀態，因為他們一點都不想陷入落後的球數中。」

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