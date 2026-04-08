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全大運》5/2中央大學登場 聖火傳遞到北極、選辦電競成焦點

2026/04/08 11:53

115年全大運將於5月2日在中央大學登場，今天舉行全國記者會和聖火引燃儀式。（記者粘藐云攝）115年全大運將於5月2日在中央大學登場，今天舉行全國記者會和聖火引燃儀式。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕115年全國大專校院運動會將於5月2日至5月6日在國立中央大學盛大舉行。運動部於今日在運動部大樓舉行全國記者會暨聖火引燃儀式，由運動部常務次長洪志昌與中央大學校長蕭述三共同主持，正式點燃象徵勇氣與熱情的聖火，宣告全台頂尖大專運動員將齊聚同場競技，共襄盛舉。

洪志昌指出，全大運不僅是展現競技實力的殿堂，更落實「運動壯大台灣」願景的核心。運動部將秉持「運動平權、永續發展」核心價值，透過專業後援體系打造優質競爭環境，作為選手勇往直前的堅寶後盾，並期望從校園中培育出更多台灣之光，讓運動深度融入國民生活。

蕭述三強調，今年是中央大學第3度承辦全大運，本屆賽會以「無懼永續 Run Fearless Run Green」為主題，強調青年世代無畏挑戰的精神。今年聖火「雙火源」設計，其中一火源為「科學之火」，史無前例在北極引燃聖火，提高全球國際視野。另一火源則為「祖靈之火」，透過阿里山鄒族「戰祭」祈福，與土地與文化作更深刻連結。

本屆賽事除涵蓋田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、拳擊、空手道、角力、軟式網球、木球、划船、輕艇及自由車等必辦項目外，中央大學亦特別選辦「電子競技」納入競賽，共計21項運動種類，匯聚全國頂尖大專院校選手同場較勁，角逐校際最高榮耀，展現青春活力與卓越實力。

電子競技項目，這次將有《英雄聯盟》跟《快打旋風6》，由 NVIDIA 和宏基合力贊助，此次合作宏碁成為全大運電競設備廠商，提供搭載 NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡的 Predator電競設備，以強悍效能全力支援賽事順利運行，期許年輕學子在賽場上展現屬於自己的風格與信念。

為賽事揭開序幕的聖火傳遞活動，將於4月13日至4月17日正式起跑。聖火由中央大學出發，展開為期5天的全台環島傳遞，行程規劃逐一造訪元智大學、健行科技大學、中原大學、清華大學、台灣體育運動大學、彰化師範大學、中正大學、成功大學、長榮大學、高雄科技大學、屏東大學、台東大學、東華大學、慈濟大學、宜蘭大學及台北市立大學，透過校際串聯凝聚體育認同，並結合在地文化與校園資源，深化體育與人文關懷的連結。

115年全大運將於5月2日在中央大學登場，今天舉行全國記者會和聖火引燃儀式。（記者粘藐云攝）115年全大運將於5月2日在中央大學登場，今天舉行全國記者會和聖火引燃儀式。（記者粘藐云攝）

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