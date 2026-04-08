甲組成棒》退役職棒球員放寬至5人 僅1隊滿編原因曝光

興富發教練呂明賜。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕去年初國內甲組成棒退役職棒球員，每隊限額從3人放寬至5人，只有新北凱撒滿編，新制利弊互見，球界人士持不同看法。

台北興富發陣中僅邱緯綸是退役職棒球員，總教練呂明賜解釋，之前有找過職棒退下來的球員，只是表現不理想，不是說完全拒於門外，就看球員狀況如何，有機會還是希望好手進來，沒有特別設門檻。

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對於甲組成棒放寬退役職棒球員限額，呂明賜認為，各有利弊，很多年輕選手在職棒若沒表現可能2、3年就被釋出，他們在業餘還是可以打，如果政策綁死在3人機會就少很多，放寬到5人等於多一個舞台，在業餘可以一展身手，但對業餘選手來說，出賽機會空間恐被壓縮，所以說各有利弊。

桃園市成棒隊退役職棒球員則有葉家淇、江國謙、邱丹，同樣未滿編，總教練江奎寬表示，球隊初衷是培養桃園在地選手，通常被職棒球隊釋出再回去的球員比例非常低，江國謙、葉家淇都是桃園在地球隊培養出來的選手，所以吸收兩人，當然這樣的選手愈少愈好，球隊還是希望培養沒打過職棒的好手。

江奎寬進一步指出，過多退役職棒球員會壓縮到桃園在地年輕選手，例如高中和大學畢業球員，業餘成棒是很好的舞台，假如全部都撿職棒退下來的球員，會導致這些年輕選手永遠上不去，所以說5人差不多，不太可能再擴大。

甲組成棒不但能收退役職棒球員，還能延攬外籍選手，例如台中台壽霸龍就找日籍投手小野寺賢人、飯村將太助陣，就餘甲組成棒教練認為，未來飯村將太有本錢挑戰中職。

江奎寬指出，退役職棒球員加上外籍選手在甲組成棒發展，對業餘選手來說還是有好處，最大助益就是提升業餘比賽強度，並將經驗傳承給年輕選手，「之前有開會討論，洋將是不是能算退役職棒名額，但最終沒區分，外籍選手不限名額，我們算是公務人員，所以城市隊比較沒辦法找外籍選手。」

退役職棒球員重返業餘名額經過多次修正，從一開始每隊最多10人逐步縮減，2011年減至8人，2012年減為5人，2021年改為3人，2022年修正規定，放寬重返業餘滿4年球員不受名額限制，去年放寬為5人，同時取消審核後滿3個月才能出賽限制。

★國內甲組成棒各隊退役職棒球員

球隊 球員

台北興富發 邱緯綸

新北凱撒 *洪心騏、吳丞哲、林聖榮、蘇煒智、邱辰、曾傳昇

桃園市 葉家淇、江國謙、邱丹

台中台壽霸龍 *陳敏賜、陽耀勳、洪宸宇

台南市 方建德、蔡明憲、林楷錡

屏東紅尾 郭俞延、馬許晧

全越運動 *蔡岱霖、于森旭

列特博生技 游宗儒、林航、林子宸

*陳敏賜、蔡岱霖、洪心騏重返業餘滿4年不受名額限制。

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