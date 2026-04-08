自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

甲組成棒》退役職棒球員放寬至5人 僅1隊滿編原因曝光

2026/04/08 12:01

興富發教練呂明賜。（資料照，記者林正堃攝）興富發教練呂明賜。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕去年初國內甲組成棒退役職棒球員，每隊限額從3人放寬至5人，只有新北凱撒滿編，新制利弊互見，球界人士持不同看法。

台北興富發陣中僅邱緯綸是退役職棒球員，總教練呂明賜解釋，之前有找過職棒退下來的球員，只是表現不理想，不是說完全拒於門外，就看球員狀況如何，有機會還是希望好手進來，沒有特別設門檻。

對於甲組成棒放寬退役職棒球員限額，呂明賜認為，各有利弊，很多年輕選手在職棒若沒表現可能2、3年就被釋出，他們在業餘還是可以打，如果政策綁死在3人機會就少很多，放寬到5人等於多一個舞台，在業餘可以一展身手，但對業餘選手來說，出賽機會空間恐被壓縮，所以說各有利弊。

桃園市成棒隊退役職棒球員則有葉家淇、江國謙、邱丹，同樣未滿編，總教練江奎寬表示，球隊初衷是培養桃園在地選手，通常被職棒球隊釋出再回去的球員比例非常低，江國謙、葉家淇都是桃園在地球隊培養出來的選手，所以吸收兩人，當然這樣的選手愈少愈好，球隊還是希望培養沒打過職棒的好手。

江奎寬進一步指出，過多退役職棒球員會壓縮到桃園在地年輕選手，例如高中和大學畢業球員，業餘成棒是很好的舞台，假如全部都撿職棒退下來的球員，會導致這些年輕選手永遠上不去，所以說5人差不多，不太可能再擴大。

甲組成棒不但能收退役職棒球員，還能延攬外籍選手，例如台中台壽霸龍就找日籍投手小野寺賢人、飯村將太助陣，就餘甲組成棒教練認為，未來飯村將太有本錢挑戰中職。

江奎寬指出，退役職棒球員加上外籍選手在甲組成棒發展，對業餘選手來說還是有好處，最大助益就是提升業餘比賽強度，並將經驗傳承給年輕選手，「之前有開會討論，洋將是不是能算退役職棒名額，但最終沒區分，外籍選手不限名額，我們算是公務人員，所以城市隊比較沒辦法找外籍選手。」

退役職棒球員重返業餘名額經過多次修正，從一開始每隊最多10人逐步縮減，2011年減至8人，2012年減為5人，2021年改為3人，2022年修正規定，放寬重返業餘滿4年球員不受名額限制，去年放寬為5人，同時取消審核後滿3個月才能出賽限制。

★國內甲組成棒各隊退役職棒球員

球隊 球員

台北興富發 邱緯綸

新北凱撒 *洪心騏、吳丞哲、林聖榮、蘇煒智、邱辰、曾傳昇

桃園市 葉家淇、江國謙、邱丹

台中台壽霸龍 *陳敏賜、陽耀勳、洪宸宇

台南市 方建德、蔡明憲、林楷錡

屏東紅尾 郭俞延、馬許晧

全越運動 *蔡岱霖、于森旭

列特博生技 游宗儒、林航、林子宸

*陳敏賜、蔡岱霖、洪心騏重返業餘滿4年不受名額限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中