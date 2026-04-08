TPBL》攻城獅「MUSE純愛俱樂部」主題週 慕獅女孩比基尼造型亮相

最甜主題週「MUSE純愛俱樂部」來襲 17位慕獅女孩全員到齊。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅球團將於4月8日、4月11日至12日於主場舉辦年度超人氣主題週「MUSE純愛俱樂部」。延續去年好評，今年球團再度攜手知名泳裝品牌WAVE SHINE，由「Muse Girls慕獅女孩」以絕美比基尼造型詮釋純愛氛圍，準備讓獅紫軍在春季感受甜度爆表的主場活動。攻城獅將於本週主場賽事分別迎戰新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹及福爾摩沙夢想家，力拚季後賽最佳席次。

本次主題週的最大亮點將是4月11日至12日將迎來「本季唯一一次」17位慕獅女孩全員到齊。女孩們將帶來不同以往風格的分組限定演出，展現甜美與活力兼具的多樣面貌。4月8日中場休息時間，將由韓援女孩李藝斌、鄭熙靜攜手帶來精彩舞蹈表演，更多分組表演資訊請鎖定攻城獅官方社群平台。除此之外，球團規劃了豐富的近距離互動活動，包含賽前女孩一日值班經理迎賓、人形立牌競標，以及球迷期待已久的賽後「全隊女孩簽名會」。兩日賽後也將舉辦「女孩主題日實戰球衣競標」，球迷不僅有機會標下心儀女孩的實戰球衣，得標者更可獲得女孩親簽與單獨合影機會。

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攻城獅官方商品部將於「MUSE純愛俱樂部」全面解鎖「純愛系列」周邊，包含主題球衣、棒球衣、大面應援巾及大立牌等，4月8日更是2025-26慕獅女孩收藏卡的全面首發日，現場散包首賣讓球迷搶先收藏。本次亦邀請One Paper Go進駐攤位，提供女孩卡與球員卡專業鑑定服務，支援 PSA、BGS 及 CGC等鑑定機構，滿足球迷收藏與鑑價需求。4月8日開放散包現場首賣；4月8日至4月12日開放玩家盒網路預購；4月13日至4月17日開放精裝盒預購，提供不同收藏需求選擇。

除此之外，現場活動同樣精彩，場內二樓西側觀眾迴廊設有「純愛物語闖關遊戲區」，挑戰成功者可獲得限量「女孩純愛戰士頭帶」。為回饋獅紫軍，球團祭出多項購票優惠：4月8日週三限定穿著粉色服飾即可兌換門票（限50組）；週末則有新竹縣市民眾買一送一，以及穿著歷代粉色球衣享指定場邊席買一送一等優惠。

MUSE純愛俱樂部主題限定球衣 可燙印17位慕獅女孩姓名。（新竹攻城獅提供）

4月8日中場休息將由韓援女孩李藝斌、鄭熙靜攜手帶來精彩舞蹈表演。（新竹攻城獅提供）

MUSE純愛俱樂部慕獅女孩分組表演預告。（新竹攻城獅提供）

攻城獅於MUSE純愛俱樂部主題週推出粉紅泡泡戰袍。（新竹攻城獅提供）

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