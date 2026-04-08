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體育 棒球 MLB

MLB》上演大亂鬥！天使索勒、 勇士羅培茲互毆 他還拿棒球K人

2026/04/08 13:30

勇士先發投手R.羅培茲（右）、天使打者索勒（左）互毆。（美聯社）勇士先發投手R.羅培茲（右）、天使打者索勒（左）互毆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天與勇士之戰爆發亂鬥，天使打者索勒（Jorge Soler）不滿勇士先發投手R.羅培茲（Reynaldo López）的近身球，互相嗆聲後，雙方爆發肢體衝突、揮拳互毆，兩人都遭驅逐出場。天使隊最後以2比7輸球。

擔任指定打擊的索勒首局從R.羅培茲手中擊出兩分砲，但第4索勒被丟觸身球，讓他感到不悅。

第5局2出局天使攻佔一壘，雙方再次對決，R.羅培茲丟一顆偏高速球形成暴投，讓天使攻佔二壘，這時索勒突然走上前與R.羅培茲互嗆，接著兩人大打出手，雙方板凳清空，R.羅培茲拿著球K中索勒、還打掉對方頭盔，兩人也迅速被隊友們架開。

R.羅培茲主投4.2局失2分非自責無關勝唄。勇士投手金利（Tyler Kinley）0.2局無失分摘本季首勝；天使日本投手菊池雄星主投5局失4分，吞本季第2敗，賽後防禦率為6.75。

勇士投手R.羅培茲（左）、天使索勒（右）互毆。（路透）勇士投手R.羅培茲（左）、天使索勒（右）互毆。（路透）

勇士投手R.羅培茲（左）、天使索勒（右）互毆。（路透）勇士投手R.羅培茲（左）、天使索勒（右）互毆。（路透）

天使索勒。（法新社）天使索勒。（法新社）

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