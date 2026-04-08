NBA》終於贏了！柯瑞替補繳17分 勇士擊敗國王終止4連敗

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰國王，莫爾頓（De'Anthony Melton）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）合力拿下41分，剛回歸的柯瑞（Stephen Curry）繼續替補上陣進帳17分，助隊以110：105終止4連敗。

勇士前役迎回當家一哥柯瑞，雖然他飆出29分，可惜還是無力助隊贏球，灣區大軍也苦吞4連敗。今天勇士在主場迎戰國王，柯瑞依舊替補上陣，他在上半場繳出全隊最高14分，幫助球隊半場打完取得66：53領先。國王方面，上半場未有球員得分上雙，但進攻多點開花，團隊命中率達到54%。

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國王在第3節單節打出28：19攻勢逆襲，並在末節打出8：4攻勢扳平，還一度超車，最後2分半鐘勇士靠著柯瑞的三分球扳平，接著波傑姆斯基也在外線開火，加上小柯瑞的罰球，勇士擴大領先，順利止敗。

勇士今天三分球38投17中，莫爾頓攻下全隊最高21分、5助攻，波傑姆斯基進帳20分，柯瑞替補出賽25分鐘，貢獻17分、5籃板，但發生3次失誤。國王方面，海伊斯（Killian Hayes）進帳全隊最高18分、4籃板、4助攻和4抄截。

柯瑞。（路透）

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