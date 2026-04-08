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全大運》首度參戰瞄準金牌！擊劍新星李讓：完成台灣賽事最後一塊拼圖

2026/04/08 12:53

李讓。（記者粘藐云攝）李讓。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕115年全國大專校院運動會將在5月2日至6日在中央大學登場，今天舉行全國記者會和聖火引燃儀式，台灣19歲的擊劍新星李讓出席共襄盛舉。即將迎來生涯首次全大運，他表示，目前台灣國內賽事僅差全大運的金牌，希望能夠完成最後一塊拼圖。

台灣師大的李讓在2024年摘下世界中學生運動會銳劍金牌，他在去年包辦全國運動會個人和團體雙金，更在運動部體育精英獎獲選「最佳新秀運動員」。

身為大學新鮮人，李讓即將在今年迎來首次全大運，他表示，雖然比賽已經比過很多，在全運會也有不錯成績，希望把台灣擊劍獎牌的最後一塊拼圖拿下來，目前就差全大運。對於首次全大運，李讓表示，小時候都看學長們參賽，覺得大家都很厲害，但隨著時間也讓他對比賽看法不同，儘管如此，他認為無論國內或國際賽都是「一視同仁」，「用同樣的心態準備比賽，都是全力以赴。」

李讓目前同時在青年組和成人賽事出賽，今年賽程滿檔，他坦言，身體能夠恢復的時間比較短，「但我覺得只要我的腦袋跟意志力堅持得了，應該都還好。」今年對於李讓而言，最重要的還是名古屋亞運，他必須透過亞錦賽來爭取資格，若能在亞錦賽獲得前3名即可取得門票，「心態上就是催眠自己，抱持著平常心去打，因為我也不希望給自己太多不必要的壓力。」他透露，接下來會和國外的教練配合，希望獲得更多不同的刺激，能繼續進步。

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