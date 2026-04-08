MLB》誤擊大谷翔平手臂讓他罕見不悅！ 藍鳥新人捕手道歉了

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在比賽中，他的左手肘不慎遭對手誤擊。道奇最終以4比1擊敗藍鳥，賞給對手5連敗。由於大谷翔平明天要以投打二刀流出擊，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，大谷明天仍可以出賽。

此戰第5局，道奇靠弗里蘭（Alex Freeland）的適時安打攻回1分後，輪到大谷翔平打擊時，藍鳥新人捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）傳一壘牽制，他傳球的右手不慎打中大谷翔平的左手臂，大谷隨即退開打擊區，露出很在意左手肘的狀況。道奇防護員也上場觀察狀況，之後仍回到打擊區繼續比賽，該打擊大谷最後敲飛球出局。

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對此，羅伯斯表示，「（大谷翔平）本人沒有預料到會發生碰觸，比起疼痛，應該是驚嚇的成分更大。我們當下立刻確認他的身體狀況，也確認是否會影響之後的比賽。」羅伯斯接著說，大谷翔平在感到沮喪時，就會變得不太說話，「總之左手臂沒有異常，就安心了。」

根據加拿大媒體《Sportsnet》記者史密斯（Ben Nicholson-Smith）的報導，瓦倫祖拉賽後受訪表示，有向大谷翔平道歉，「我不知道他有沒有接受，但我有說抱歉。」

Shohei Ohtani was in discomfort and visibility frustrated after Blue Jays catcher Brandon Valenzuela hit his elbow on a follow-through after throwing.



Thankfully, Ohtani appears to be okay pic.twitter.com/9NimZzyBs8 — Dodgers Nation （@DodgersNation） April 8, 2026

For those wondering if it was actually Shohei Ohtani saying fuck, here is the broadcast talking about how they saw him say it pic.twitter.com/iNw564cgR5 — Jomboy Media （@JomboyMedia） April 8, 2026

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