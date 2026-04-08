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NBA》慘！三巨頭缺陣、罰球命中率不到5成 湖人慘敗雷霆

2026/04/08 13:09

八村壘。（路透）八村壘。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今於主場迎戰雷霆，在三巨頭都缺陣下，對戰衛冕軍毫無招架之力，以87：123不敵雷霆，本季4戰遭橫掃，苦吞3連敗。

湖人東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Luka Doncic）剩餘賽季報銷，詹姆斯（LeBron James）今因左腳痠痛也缺陣，首節提姆（Drew Timme）獨攬10分，讓湖人打完首節僅以27：34落後，次節更打出一波15：8追到42：42，但雷霆暫停後攻守找回節奏，以23：5攻勢反擊，上半場結束前取得65：47領先。

吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場拿下15分，第三節再拿下10分後打卡下班，雷霆單節打出28：15猛攻，提前讓勝負定調，末節雙方也都讓板凳球員上場消化時間。

雷霆此役三分球41投21中，命中率高達51.2%，近期豪取6連勝，SGA全場15投10中拿下全隊最高25分，延續單場20分的歷史紀錄，霍倫格姆（Chet Holmgren）15分、10籃板，喬伊（Isaiah Joe）板凳出發挹注18分，麥肯（Jared McCain）進帳15分。

湖人外線命中率僅34.6%，罰球手感也相當慘澹，31投僅14中，命中率僅45%，八村壘拿下全隊最高15分，提姆、小史密斯（Nick Smith Jr.）11分，布朗尼（Bronny James）上場23分鐘，9投2中，外線5投盡墨，貢獻4分、2籃板、2助攻。

湖人慘敗。（路透）湖人慘敗。（路透）

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