新北全中運授旗 金牌泳將蘇柏陵率隊出征

「115年全國中等學校運動會」將於4月18日至23日在嘉義縣登場，新北市由87所學校組成代表隊，今（8日）在市政會議舉行授旗儀式。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「115年全國中等學校運動會」將於4月18日至23日在嘉義縣登場，新北市由87所學校組成代表隊、超過1600名選手蓄勢待發，今（8）天在市政會議舉行授旗儀式，新北市長侯友宜授旗給游泳好手蘇柏陵，以「此刻．相信自己」為口號，期勉選手全力以赴，在賽場上突破極限、為新北爭光。

侯友宜表示，運動員是新北最驕傲的存在，每一次站上賽場，都是長期努力與堅持的成果，感謝選手、教練與團隊一路以來的付出，在追求成績的同時，也要做好自我保護，以安全為優先，祝福代表隊發揮最佳狀態、平安完賽、再創佳績。

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授旗儀式由大觀國中校長羅珮瑜率領教練與選手代表出席，並由去年全中運游泳國男組金牌選手、林口國中蘇柏陵接旗。蘇柏陵自國一嶄露頭角即奪3金，國二再奪4金1銅，其中800公尺與1500公尺自由式雙破大會紀錄，本屆將挑戰400公尺、800公尺及1500公尺自由式3冠王與連霸紀錄。

此外，包括光榮國中田徑選手陳予澤、中山國中自由車選手羅葳、竹圍高中柔道選手周宬糖、明德高中拳擊選手陳芳榆及達觀國中小角力選手程宣芸，皆是本屆出戰全中運奪金亮點選手。

侯友宜說，市府長期重視基層運動發展，每年投入超過12億元推動選手培育，透過績優助學制度、運動科學訓練及企業合作資源，建構完整四級培育體系，成為選手最堅實的後盾。

體育局長洪玉玲表示，本屆全中運部分種類已於3月26日提前開賽，截至昨（7）日，新北市代表隊在跆拳道及划船種類累積14金8銀17銅，展現強勁競爭力。

為凝聚團隊士氣，新北市動員校園力量打造「最強應援團」，由21所學校透過短影音形式，拍攝應援內容，展現青春熱血與團結能量，為前線參賽選手加油打氣。

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