TPBL》環保守護海洋！海神「浪潮製造所」主題週高雄巨蛋登場

海神「浪潮製造所」主題週高雄巨蛋登場。（海神提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄海神職業籃球隊本季最後一次主場週，4月11日、12日高雄巨蛋登場。成軍以來致力海洋永續與社會公益，海神隊每年透過淨灘活動以實際行動落實環保永續，本次特別以吉祥物Brownie作為應援主軸，推出全新主題「浪潮製造所」，邀請神隊友一起守護海洋，創造應援浪潮。

海神隊本週六14時30分出戰新北國王隊，本週日14時30分迎戰台北台新戰神隊，也是本季最後一次在主場與神隊友見面，入場即贈主題摺扇、奧利多水碳酸飲料、樺達硬喉糖，主題週環廊「浪潮來襲應援處」、「享溫馨英雄聚集處」、「SAVAS神力覺醒處」、「應援手幅繪製處」、「AQUAS心意傳遞處」、「威豹能量補給處」，給神隊友滿滿能量。

請繼續往下閱讀...

為了讓汗水與卡路里轉化為應援電力，海神隊邀請神隊友透過踩動踏板，享受兼具運動健身與創造綠能的「運電共生」全新體驗，喚醒全民的節能意識。只要在時間限制內踩亮四格燈，即可獲得威豹POWER IN能量飲料。凡現場購票姓名任一字含「水」部首，可享9折優惠，完整姓名皆含有「水」部首，即享9折優惠+有水應援組，可揪「水」朋友一起進場造浪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法