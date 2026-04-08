NBA》柯瑞兄弟檔生涯合計得分突破3萬2000分 登史上第3

柯瑞（右）、小柯瑞（左）。（路透）



〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）甫從「跑者膝」傷勢康復回歸，今天替補上陣貢獻17分，而弟弟兼隊友小柯瑞（Seth Curry）貢獻9分，兩人生涯累積得分突破3萬2000分大關，在NBA兄弟檔當中排名史上第3名。

勇士在這季正式簽下小柯瑞，讓兄弟倆完成同隊打球的夢想，只是兩人相繼因為傷病問題缺陣，遲遲無法同時出賽。外媒指出，小柯瑞在2013年選秀會落選，但他當時曾披上勇士球衣參與6場熱身賽，兄弟倆也只有在熱身賽一起出賽100秒左右，之後小柯瑞效力G聯盟的聖克魯斯勇士，接著轉戰灰熊等隊，開啟籃球浪人的生涯。

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柯瑞在前役和火箭一戰回歸，首度和弟弟小柯瑞同場作戰，這是勇士隊史正式比賽中，首次有兄弟同時上場，寫下歷史新頁。今天和國王之戰兩人同樣替補上陣，柯瑞出賽25分鐘繳出17分、5籃板，小柯瑞進帳9分。

根據統計，柯瑞和弟弟小柯瑞生涯合計得分來到3萬2023分，正式突破3萬2000分大關，排名史上第3名，僅次於威金斯兄弟（Dominique & Gerald Wilkins）的3萬8404分以及加索兄弟（Pau & Marc Gasol）的3萬3408分。

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