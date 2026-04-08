健身》Red Bull Gym Clash男女組隊 拚埃及世界賽門票

去年首屆Red Bull Gym Clash賽事由Tumaz Strong代表台灣遠征希臘雅典。（Red Bull提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026 Red Bull Gym Clash重燃戰火，號召在健身房獨自推進個人最佳紀錄的台灣強者們告別單打獨鬥，組建男女最強陣容，遠征埃及挑戰全球舞台。

這項顛覆傳統的綜合健身賽事，焦點從個人轉移至由兩男兩女組成的團隊作戰，最終贏家代表台灣遠征埃及，參與世界總決賽。延續去年首屆賽事由Tumaz Strong代表台灣遠征希臘雅典的熱血，今年賽事再度點燃各區健身社群的戰火，讓平時一起流汗的訓練夥伴，有機會走出舒適圈站上國際級別的頂尖舞台，享受為同個目標拚命的純粹競技體驗。

請繼續往下閱讀...

各區預賽將以長達50分鐘的高壓轟炸，全面檢視戰隊的綜合體能。賽程涵蓋力量、耐力與技巧三大面向：從挑戰絕對力量的「背蹲舉」極限重量，到結合有氧消耗與「多人同步」啞鈴動作的不間斷耐力考驗，最後以高強度的跳繩與跳箱循環，榨乾全隊最後一絲爆發力。這不僅是四人體力的單純加總，更要求團隊在極度疲勞的狀態下，依舊能維持神同步的默契與精準戰術執行，是對體能與心理素質的雙重極限考驗。

本屆賽事的核心在於凝聚「在地健身房」社群力量，為確保隊伍具備一定程度向心力，嚴格規定參賽的兩男兩女陣容，皆須在該健身房至少連續6個月、每月訓練4次以上的活躍成員。這項門檻讓比賽回歸最真實的革命情感，當選手在賽場上為了多舉一公斤、多爭取一秒而逼近力竭時，推動每位選手挑戰極限的不再是個人數據，而是能適時補位與瘋狂吶喊的真實戰友。

台灣區預賽5月下旬展開，預賽將合併南北兩場成績進行總排名，僅有最頂尖的前8強隊伍能奪下晉級8月台灣決賽的門票。最終脫穎而出的台灣冠軍，獲得唯一赴埃及門票參與世界總決賽，與各國頂尖強隊一決勝負，爭奪「地表最強健身房」的無上榮譽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法