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MiLB》莊陳仲敖3.1局失4分吞本季3A首敗 沙子宸高階1A繳5局好投

2026/04/08 15:29

莊陳仲敖。（資料照，記者陳志曲攝）莊陳仲敖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家3A的台灣好手莊陳仲敖，今天先發3.1局失4分，吞本季首敗。而效力運動家高階1A的台灣投手沙子宸，主投5局失1分無關勝敗。

莊陳仲敖今天先發面對巨人3A，首局先後丟保送、被敲安，讓對手2出局攻占一、三壘，莊陳仲敖及時解決巨人3A打者布利南（Will Brennan），化解危機。莊陳仲敖第2局讓對手3上3下。

不過，第3局莊陳仲敖先被首名打者佛曼（Nate Furman）擊出陽春砲，接著又遭巨人3A捕手J.羅德里奎茲（Jesus Rodriguez）敲兩分砲，單局失掉3分。莊陳仲敖連抓2個出局數後，被布利南敲二壘安打，莊陳仲敖及時解決下名打者，結束該半局。

但莊陳仲敖4局下先後投2次四壞球，讓他因此被下場。該半局J.羅德里奎茲再敲適時安攻進1分。運動家3A最終以3比5輸球。

總計莊陳仲敖先發3.1局，被敲5安（包含2轟），失掉4分，賞4次三振、丟3次保送，最快丟到94.1英哩（約151.4公里），吞本季首敗。莊陳仲敖本季在3A先發2場，共投7.2局失9分8分自責，防禦率為9.39。

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

沙子宸今登場面對教士高階1A，首局讓對手3上3下，第2局沙子宸丟觸身球、被敲2安失掉1分。第3局沙子宸在1出局後連續被敲2安，他及時讓對手敲雙殺打解危。接著沙子宸上演6上6下，完成投工作。運動家高階1A最後以3比1贏球。

總計沙子宸先發5局用57球，被敲4安失掉1分，賞3次三振，賽後防禦率為1.80。

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