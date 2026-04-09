「法官」賈吉戰前洋基王牌拚本季第4轟 今日賽事預告與轉播

賈吉與塞維里諾。（法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有1場賽事轉播，洋基主場迎戰運動家系列賽第2戰，條紋軍派出沃倫（Will Warren）對決綠帽軍團塞維里諾（Luis Severino），當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）能否對前王牌隊友塞維里諾敲出本季第4轟？記得鎖定轉播！另外還有道奇對決藍鳥的D-LIVE服務，無緣凌晨見證大谷翔平二刀流演出的球迷，可別再錯過！

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MLB

07：00 運動家 VS 洋基 愛爾達體育2台、緯來育樂

10：00 道奇 VS 藍鳥 愛爾達體育2台D-LIVE

NBA

07：00 灰狼 VS 魔術 緯來體育

10：00 獨行俠 VS 太陽 緯來體育

10：00 雷霆 VS 快艇 愛爾達體育1台、緯來育樂

日職

17：00 火腿 VS 樂天 DAZN1

17：00 西武 VS 軟銀 DAZN2

HBL高中籃球乙級聯賽

14：30 內湖高中 VS 屏東高工（女）

16：10 龍津高中 VS 桃市陽明（女）

17：50 永春高中 VS 臺中二中（男）

19：30 嘉義高中 VS 南澳高中（男）

轉播：緯來精采

羽球亞錦賽

11：00 16強（上）

16：00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

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