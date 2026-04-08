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MiLB》宰制道奇大物！台灣火球男林振瑋2.2局5K 專家狂讚超狠武器球

2026/04/08 15:46

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀體系的台灣最速火球男林振瑋，今年2A開季，今天面對道奇2A迎來本季初登板，先發2.2局飆出5次三振，表現不俗。

林振瑋上季在1A、高階1A、2A都有出賽紀錄，整季17場出賽都是先發，拿下0勝2敗，防禦率5.54，50.1局投球送出70K、39BB，被打擊率0.199；其中在2A投4場，9.2局被敲9安失10分，送出20次三振與9次保送，防禦率9.31，每局被上壘率1.86，被打擊率0.237。

林振瑋本季初登板今先發面對道奇2A，保送首名打者後遭道奇農場頭號大物、百大新秀第12名的德保拉（Josue De Paula）敲出二壘安打，接著被敲出遊擊滾地出局失掉1分，不過林振瑋回穩後連飆2K，包含三振百大第24名的霍普（Zyhir Hope）。

2局上林振瑋陷入一些控球麻煩，單局投出2次四壞保送，雖然有飆出三振，但仍被敲安打面臨2出局滿壘危機，幸虧最終穩住陣腳，讓德保拉敲出三壘沖天炮安全下庄。3局上林振瑋續投，開局被敲安後連飆2K，包含第2度K掉霍普，可惜接下來又控球迷航，投出四壞保送與觸身球後退場，所幸隊友登板飆K，幫助林振瑋化解危機。

林振瑋今天主投2.2局無關勝負，用68球有38顆好球，被敲出3支安打失1分，投出4次四壞保送與1次觸身球，飆出5次三振，其中2度面對道奇大物霍普都飆出三振。值得一提的是，大聯盟官網紅雀新秀專家瑞斯（Kyle Reis）在X上發文，特別提到林振瑋第2次面對霍普的打席，用一顆外角變速球讓霍普揮空三振，「林振瑋丟了一顆有夠無敵狠的變化球製造速差，直接讓左打者揮空，這就是他的拿手好戲。」

目前位居紅雀農場新秀第25名的林振瑋，在大聯盟官網的評分中，獲得速球60分、滑球45分、變速球55分、指叉球50分、控球40分與整體40分的評價。球探報告指出，林振瑋的變速球具備大幅度往投球手臂側下墜的位移，能有效誘使打者揮空；但2024年大幅進步的控球，卻在去年又遭遇困境，以他高大身材與細長的四肢，投球機制需要極高協調性，否則節奏一旦跑掉就容易失控。隨著面臨規則五選秀資格，林振瑋可能更適合轉往牛棚發展，在高階小聯盟當後援，得以讓球威完全解放。

林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）

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