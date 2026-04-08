MiLB》正式告別二刀流！林盛恩本季初登板1.1局猛飆4K 最快球速出爐

林盛恩。（資料照，取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人1A的台灣新星林盛恩，今年正式告別投打二刀流專職投手，今天面對老虎1A迎來本季初登板，先發1.1局失2分，飆出4次三振無關勝負。

去年紅人球團為林盛恩制定專屬二刀流計畫，不過今年決定專注朝向先發投手養成。紅人球員發展總監法瑞爾（Jeremy Farrell）日前接受中央社訪問訪問表示，整個大聯盟真正做到二刀流只有大谷翔平一人，「說明這條路非常困難，盛恩已經全力以赴，不代表失敗或做不到，這是我們綜合考量下做出的決定」。

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今天林盛恩也迎來本季初登板，也是專職投手後首度正式比賽，開賽狀況絕佳連飆3K上演3上3下，不過2局上遭遇控球麻煩，兩度在滿壘時投出四壞保送，免費奉送對手2分，最終留下1出局滿壘局面退場，所幸隊友接替登板連飆2K，幫助林盛恩止血。

林盛恩此役先發主投1.1局用53球有27顆好球，控球狀況不理想，投出4次四壞保送，被敲1支安打失2分，但也飆出4次三振，防禦率13.50，賽後無關勝負。林盛恩今天使用四縫線速球、變速球、曲球與滑球，其中速球最快92.4英哩（148.7公里）。

目前排名紅人農場新秀第10名的林盛恩，大聯盟官網給他速球50分、滑球50分、變速球55分、控球50分、整體45分評價。球探報告指出，雖然過去一直處於投打一心二用，但林盛恩以展現不錯的投球手感，三種變化球都能穩定投進好球帶，速球大致落在90英哩初頭，但也曾飆到96英哩，加上尾勁讓打者不易掌握；變速球80初頭英哩的變速球則是他目前最佳武器，速差明顯還具備急墜效果。此外，球團認為林盛恩轉速不錯，未來有機會練成平均水準的滑球。

球探報告分析，林盛恩不像典型高大且具備高成長空間的年輕投手，天花板可能因此受限，但在成為專職投手後，隨著對先發間隔調整、以及如何穩定釋放最好的球威等細節逐漸成熟，整體表現還是有機會再往上提升。

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