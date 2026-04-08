日職Live》徐若熙5局投完僅失1分！西武1：0軟銀

第五局（西武1：0軟銀）

5上，2出局後徐若熙投出四壞保送，隨後被敲出左外野飛球出局。

第四局（西武1：0軟銀）

4上，1出局後徐若熙第2次對決林安可，紅中變化球被敲出中外野一壘安打，接著外崎修汰中外野飛球出局，岸潤一郎敲出游擊滾地球出局。

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徐若熙。（西日本新聞提供）

徐若熙第2次對決林安可，被敲出安打。（西日本新聞提供）

4下，2出局後栗原陵矢終於敲出軟銀本場首安，但下一棒柳田悠岐二壘滾地出局。

第三局（西武1：0軟銀）

3上，徐若熙開局投出保送，隨後讓源田壯亮敲出投手滾地出局，並在1出局二壘有人時面對小島大河，敲出左外野深遠飛球出局，打者推進上三壘，徐若熙回穩製造中外野飛球出局。

3下，軟銀打線3上3下，前3局9上9下。

第二局（西武1：0軟銀）

2上，徐若熙開局又被敲安，接著面對林安可花1球讓他碰成三壘滾地野手選擇上壘，接著複製貼上又是三壘滾地野選，然而2出局情況被敲出內野安打形成一二壘有人，徐若熙穩住陣腳飆出三振，化解危機。

徐若熙日職生涯首度對決林安可。（西日本新聞提供）

2下，軟銀打線3上3下。

第一局（西武1：0軟銀）

1上，徐若熙150公里速球讓桑原將志敲中外野飛球出局，源田壯亮左外野飛球被近藤健介美技接殺，2出局後徐若熙遭小島大河開轟，也是日職生涯首度挨轟、首次失分，西武1：0軟銀。徐若熙回穩飆出三振。

1下，軟銀打線3上3下。

西武先發打序：

1.桑原将志 左外野手

2.源田壮亮 游擊手

3.小島大河 補手

4.仲三優太 指定打擊

5.渡部聖弥 三壘手

6.林安可 右外野手

7.外崎修汰 二壘手

8.岸潤一郎 中外野手

9.平沢大河 一壘手

先發投手：髙橋光成

軟銀先發打序：

1.柳町達 右外野手

2.近藤健介 左外野手

3.栗原陵矢 三壘手

4.柳田悠岐 指定打擊

5.山川穂高 一壘手

6.牧原大成 二壘手

7.川瀬晃 游擊手

8.海野隆司 捕手

9.周東佑京 中外野手

先發投手：徐若熙

徐若熙。（西日本新聞提供）

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