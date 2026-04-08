日職》徐若熙挨轟仍飆7局優質先發 軟銀教練說話了

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕軟銀徐若熙今天在日本福岡巨蛋首秀，對上林安可所屬的西武獅，先發繳出日職生涯最長的7局，僅失1分，連續2場優質先發，打完7局上，軟銀以0：1落後西武獅。

1局上，徐若熙在2出局遭小島大河敲陽春砲，日職生涯首度挨轟，而經典賽台灣隊國手在2局上初對決，徐若熙僅花1球，林安可出棒一半碰成三壘滾地球，形成野手選擇上壘；4局上，林安可忍住高角度的151公里速球，逮中123公里偏高的曲球，擊出安打，從3月28日初登場起連續9場敲安。

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徐若熙在3至5局僅被敲1支安打，6局續投，第三度對決林安可，在2好0壞第4球用149公里速球讓他擊出中外野飛球出局，繳出三上三下，7局上續投，2出局被桑原將志敲安，但仍三振源田壯亮，完成日職生涯最長的7局。

徐若熙合計90球吃滿7局，被敲6支安打，有5次三振、2次四壞，僅掉1分，退場後，軟銀監督小久保裕紀跟他拍肩，讚賞他今天的表現。

在徐若熙挨轟後，日本轉播單位的場邊記者在5局前帶來投手教練倉野信次的即時賽中評論，他表示，「雖然徐若熙挨轟，但投球節奏掌握得很不錯，希望他能鎖定比分，等待隊友的逆轉攻勢。」果然徐若熙繳出優質先發，將戰局鎖在1：0且吃滿7局，日本轉播單位球評也說，有完成先發投手的工作。

徐若熙。（西日本新聞提供）

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