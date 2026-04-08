日職》打線慘遭封鎖無緣幫徐若熙逃敗！軟銀監督讚西武強投不一樣了

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀台灣強投徐若熙今天面對西武獅繳出7局失1分的優質先發，無奈軟銀打線遭到西武明星強投高橋光成徹底封鎖，賽後軟銀監督小久保裕紀表示，高橋光成不一樣了。

今天徐若熙主投7局用90球被打6支安打失1分，其中致命傷就是1局上小島大河的陽春砲，還是此役最速153公里挨轟，另投出5次三振與2次四壞保送，仍繳出一場優質先發，防禦率0.69；然而高橋光成技高一籌，主投8局燃燒125球只被敲2支安打，狂飆11次三振

，只出現1次保送，沒有失分，好投壓制軟銀打線收下本季首勝，也讓徐若熙吞下旅日首敗。

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軟銀豪華打線慘遭高橋光成完美封鎖，甚至從第7局2出局開始狂吞5連K，整場比賽連二壘壘包都踩不到。賽後軟銀監督小久保裕紀直言：「今天這種投球真的打不到，跟去年完全不一樣。他現在是把卡特球往高的位置丟，配球也不再以指叉球為主。」

高橋光成曾在2021年至2023年單季至少10勝，未料2024年整季15場先發一勝難求，創下0勝11敗的悲情紀錄，該年防禦率3.87也是自2019年以來最高，高橋光成也暫時打消旅美夢。去年他繳出8勝9敗、防禦率3.04成績，148局飆88次三振，季後重燃「美」夢正式行使入札制度，挑戰大聯盟，雖然據傳有收到大聯盟球隊報價，但最終仍續留西武獅。

高橋光成。（資料照，取自產經體育）

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