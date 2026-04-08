NBA》柯瑞回歸第2戰失誤偏多有點「生鏽」？柯爾：他會調整好自己

柯瑞。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在前役和火箭之戰回歸，今天面對國王他替補上陣繳出17分，但出現3次失誤，主帥柯爾（Steve Kerr ）直言，他看起來有點「生鏽」，今天在比賽期間做出一些糟糕的決策，附加賽開打在即，相信他也會盡快調整好自己。

柯瑞先前因「跑者膝」傷勢缺陣多達27場，前役對上火箭回歸，今天歸隊第2戰面對國王打了25分鐘拿下17分、5籃板，但出現3次失誤。對於柯瑞狀況，柯爾認為，他看起來有點「生鏽」，「通常回歸後的第2場比賽會比第1場難打。」

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柯爾直言，勇士在第3節出現11次失誤，是球隊今天贏得艱辛的關鍵，這部分柯瑞也難辭其咎，「他做了一些糟糕的決策。」他希望柯瑞有多點耐心，「他需要多場比賽來找回節奏，畢竟附加賽時，他的決策至關重要，而他知道自己這場控球有些失誤，他會做出調整，下一場會更好。」至於下一場和湖人之戰柯瑞是否上陣，柯爾則語帶保留表示，目前還不確定。

針對自己的狀況，柯瑞不諱言，第一場比賽是靠著喜悅和腎上腺素在打球，而第2場總是會艱難一點，「我正在找回我的節奏，感受比賽的氛圍，尤其這兩場又是膠著的比賽。」

談起這一場攻下全隊最高21分的莫爾頓（De'Anthony Melton），柯爾說： 「我不認為他最近幾場比賽的爆發是偶然的，隨著柯瑞的回歸，對手的注意力更多地集中在柯瑞身上，這反而為其他球員創造了更多進攻空間。」柯爾也提到，除了進攻之外，莫爾頓防守能力也很不錯，「他這季是我們陣中表現非常出色的球員。」

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