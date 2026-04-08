現場直擊》可惜！徐若熙就失首局挨轟的那1分 7局好投吞首敗

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔特派記者倪婉君／福岡報導〕效力軟銀鷹的台灣投手徐若熙今天在主場福岡巨蛋初亮相，就為主場球迷帶來90球投完7局只失1分的好投，只可惜他因首局挨西武獅新秀小島大河全壘打失的分數，隊友並沒有幫忙討回來，終場軟銀以1：2落敗，他也吞下日職和主場首敗；同場較勁的西武台灣打者林安可則有1安表現，初出賽至今連9場敲安。

徐若熙在日職生涯初登板以6局無失分好投奪首勝後，今首次在主場亮相的表現備受注目，且對手又是有林安可在內的西武，「台灣對決」更是精彩好戲。結果林安可擔任西武先發6棒右外野手，和徐若熙的3次對決敲出1支安打，但2局上首次在日職交手，他第1球就出手形成滾地球，跑向一壘時似乎對自己表現並不滿意。

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西武展現昨役8：6擊敗軟銀的氣勢，1局上就讓徐若熙感受到壓力，他在面對3棒小島大河雖然連飆6顆150公里等級的速球連發，但仍被他敲出全壘打，但隨後用三振解決該半局。

徐若熙用90球被敲6安（含1轟）失1分，飆出5次三振，另有2個四壞球，最快球速153公里。軟銀後援左投赫南德茲在8局上挨轟再失1分。9局下軟銀一度響起反攻號角，最終仍只有1分進帳，無緣幫助徐若熙解套。

徐若熙。（西日本新聞提供）

徐若熙。（西日本新聞提供）

徐若熙日職生涯首度對決林安可。（西日本新聞提供）

徐若熙第2次對決林安可，被敲出安打。（西日本新聞提供）

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