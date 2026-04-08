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MLB》看好大谷翔平破「打擊之神」77年障礙！2038安名將分析關鍵

2026/04/08 21:27

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天將連續上壘場次推進至42場，距離鈴木一朗2009年創下的日本球員43場最長連續上壘紀錄只差一步之遙。對此日職生涯2038安的名將新井宏昌更大膽預測，大谷有望挑戰更高紀錄。

大谷今天在第3局將藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）的內角低指叉球硬是打到右外野牆前形成安打，新井宏昌分析：「第3局那支安打，球其實不在好球帶內，但他還是能處理得很好。」而這支安打也讓大谷延續連續上壘場次紀錄。

至於連續上壘紀錄，新井表示：「因為他還要投球，負擔比較大，多少讓人有點擔心。不過對手現在常常直接閃他，甚至有可能162場全部都能上壘。」大聯盟歷史紀錄是1949年名人堂傳奇「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）的84場，大谷被認為有機會挑戰這項高懸77年障礙。

新井宏昌還提到，現在的敬遠制度也成為大谷挑戰紀錄的助力，「以前就算想保送，投捕之間有時還是會投進去被打；但現在只要教練開口就能直接送上一壘，像大谷這種打者，被閃的機會只會更多。」

他也進一步點出，當身為開路先鋒的大谷被保送後，關鍵就落在第2棒，也就是今年剛加入道奇的塔克（Kyle Tucker）身上，「塔克最大的優點，就是能在第一顆球就積極出棒，代表他的節奏掌握很好。就算狀況普通，也有0.270、0.280的打擊率，也就是每天都有安打的等級。」

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