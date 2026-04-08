MLB》250萬很超值！洋基前大物坐板凳5天後雙響+逆轉轟 賽後吐心聲

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著30歲工具人羅沙里歐（Amed Rosario）單場雙響砲，包含8局下的關鍵逆轉3分砲，以5：3氣走運動家。而總教練布恩（Aaron Boone）賽前讓羅沙里歐先發的決定，也成為這場勝負關鍵。

現年30歲的羅沙里歐在2017年曾高居大聯盟百大新秀第5名，不過進大聯盟後未能將天分完全兌現。去年他在交易大限前被國民送往洋基，休季則以1年250萬美元合約續留條紋軍。

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今天洋基面對運動家右投希瓦利（Aaron Civale），通常總教練布恩（Aaron Boone）會讓左打的麥克曼恩（Ryan McMahon）擺進先發；然而麥克曼恩近期陷入23打數2安打大低潮，也讓布恩憑直覺改讓右打的羅沙里歐先發。而儘管他先前已經5天沒出賽，今天仍把握機會，2局下砲轟希瓦利助洋基先馳得點，8局下2：3落後時，面對前隊友小萊特（Mark Leiter Jr.）扛出逆轉3分砲，幫助洋基獲勝。

「當下真的很多情緒湧上來，」羅沙里歐賽後透過翻譯表示，「我就是在等一顆可以重擊的球，然後我等到了。」他也談到，就是他沒辦法每天上場，也不會影響心態，「這幾年我已經建立一套自己的routine，讓我隨時可以把工作做好。」

總教練布恩賽後坦言，今天他將羅沙里歐排進先發陣容完全押對了，「那一棒是毫無懸念的致勝一擊，今天對他來說是個大日子。」他也強調，洋基把羅沙里歐簽回，不只是因為他很會打，更是因為他是一個很棒的隊友。至於這場比賽大爆發，是否代表羅沙里歐未來會有更多面對右投先發的機會？布恩表示不一定，「我會看對戰組合安排他。接下來也有不少左投，競爭本來就是好事。」

羅沙里歐。（美聯社）

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