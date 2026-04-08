全中運18日開戰 台南1200名精銳出擊拚獎牌

授旗儀式由台南市長黃偉哲（左）將市旗交給南市體育總會理事長吳志祥（右）。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣登場，南市今年共派出近1200名選手及隊職員參賽。南市政府今（8）日在永華市政中心舉行授旗儀式，由市長黃偉哲親自將市旗交給南市體育總會理事長吳志祥，象徵台南代表隊正式出征。

去年台南睽違22年主辦全國中等學校運動會，拿下48金、42銀、63銅、共153面獎牌，創下歷史新高。黃偉哲為選手加油打氣，期勉大家把平時訓練成果發揮出來，今年在全國舞台上突破自我、再創好成績。

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今年賽事移師鄰近的嘉義縣舉辦，距離近、交通方便，也讓台南選手更有機會再拚佳績。他鼓勵選手以「好還要更好」為目標，全力挑戰自己，為台南爭光。

南市體育局長陳良乾表示，本屆台南代表隊陣容堅強，許多選手在過去賽事中已有亮眼表現，具備奪牌實力。體育局也持續投入體能訓練、心理輔導及專項技術等資源，協助選手提升實力，爭取更好成績。

本屆全中運由嘉義縣政府承辦，共設21項競賽，預計吸引約1萬8000名選手參與。

南市府今日舉行全國中等學校運動會代表隊授旗儀式。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲勉勵選手，突破自我為台南爭光。（台南市府提供）

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