TPBL》高國豪26分率隊力退特攻收3連勝 攻城獅寫本季得分新猷

高國豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰新北中信特攻，6人得分超過雙位數，一哥高國豪攻下26分，以117：100捍衛主場，收下3連勝，團隊單場得分寫下本季新高，續居聯盟第3名。

上週休兵的攻城獅面對8天來第4戰的特攻，開賽就打出12：2攻勢，高國豪第一節就拿下11分，曾柏喻與劉丞勳各進2顆三分球，首節團隊外線10投6中，帶著39：23優勢進入次節，第二節盧冠軒加入得分行列，單節三分球4投2中攻下10分，還上演一記「No Looking Pass」妙傳美技助攻馬力得分，風城軍帶著71：51進入下半場。

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攻城獅上半場團隊命中率65.9%，外線命中率57.9%，上半場打完已經有5人得分超過雙位數，高國豪拿下14分，提傑13分次之，特攻以阿巴西14分最佳。

特攻易籃後靠內馬在禁區逞威縮小差距，但攻城獅靠曾柏喻與高國豪輪流得手穩住陣腳，在第四節開始前仍握有96：80領先，特攻末節持續追分，但貝奇犯滿畢業，得分集中在內馬、阿巴西兩人，難敵攻城獅點點開花，終止近期2連勝。

攻城獅此役外線命中率43.6%，高國豪攻下26分、3籃板、6助攻，曾柏喻與德魯各有17分進帳，盧冠軒挹注16分，提傑15分、8籃板，蔡宸綱拿下11分。特攻方面，內馬貢獻全場最高32分，阿巴西25分、8籃板、6助攻作收。

高國豪（中）集合攻城獅隊友。（TPBL提供）

飛克。（TPBL提供）

阿巴西。（TPBL提供）

劉丞勳。（TPBL提供）

提傑。（TPBL提供）

攻城獅總教練威森。（TPBL提供）

特攻總教練莫米爾。（TPBL提供）

曾柏喻（左）、黃泓瀚 。（TPBL提供）

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