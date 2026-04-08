日職》台灣內戰棒打徐若熙！「安打公務員」林安可稱幸運 有霸氣宣言

林安可對徐若熙敲安。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅強打林安可，今天面對軟銀鷹強投徐若熙，兩人首次在日職上演「台灣內戰」，最終林安可3打數1安打，成功從徐若熙手中敲安，賽後他也透露感想。

林安可與徐若熙是今年經典賽台灣隊隊友，兩人今天2局上初對決，徐若熙僅花1球，讓林安可出棒到一半碰成三壘滾地球，形成野手選擇上壘；4局上，林安可忍住高角度的151公里速球，逮中123公里偏高的曲球敲安，開季連9戰都有安打。6局上第3打席則讓林安可擊出外野飛球出局。

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即便兩人在台灣隊當過隊友，但其實並未有太多深入交流，林安可賽後笑說：「我們兩個都比較害羞啦！」而此役也吸引不少台灣媒體到場，他坦言：「多少有點特別，有種在家鄉的感覺。」不過實際對決時並沒有特別意識到這件事，林安可平靜表示：「那支安打其實也沒有打得很好，有點幸運。」

雖然來到日職後尚未有爆炸性演出，但林安可稱職扮演「安打公務員」，開季至今連續9場比賽敲安。而他前一晚還在打擊教練仁志敏久邀約下，帶著翻譯一起去吃火鍋，但安可不太能吃辣，翻譯也笑說，安可幾乎都只吃白湯那邊。

西武獅今天在1指大物小島大河砲轟徐若熙，以及明星強投高橋光成8局11K無失分超好投率領下，拿下2連勝。外界也期待林安可狀況持續加溫、敲出日職首轟，對此林安可喊話：「不只是台灣對決，希望整個球季都能打出好成績。」

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