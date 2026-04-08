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TPBL》攻城獅得分、助攻都寫新高穩居聯盟第3名 高國豪：很棒的比賽

2026/04/08 22:35

高國豪（中）集合攻城獅隊友。（TPBL提供）高國豪（中）集合攻城獅隊友。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰新北中信特攻，6人得分超過雙位數，一哥高國豪攻下26分，以117：100捍衛主場，收下3連勝，團隊單場得分、助攻都寫下本季新高，續居聯盟第3名，與特攻勝差拉開至2.5場。

攻城獅攻下117分，超越上月7日面對雲豹的114分，寫下團隊本季得分新猷，總教練威森指出，今天得分能寫下新高，關鍵在於球員都很樂於分享球、參與到團隊進攻，攻城獅今傳出32次助攻，同樣是本季新高。威森為子弟兵的表現感到驕傲，但也強調，團隊必須保持謙虛、持續進步，「這只是漫長賽季的一場比賽，賽季就像一場馬拉松，現在到了衝刺期，大家要繼續保持專注度。」

高國豪攻下26分、3籃板、6助攻，他提到，團隊在休兵期間針對細節進行不少調整，「今天攻防的策略都滿順的，大家也都能傳到隊友舒服的位置，今天是一場很棒的比賽。」

攻城獅上季在聯盟敬陪末座，對於本季團隊的進步，高國豪指出，教練團與球員各自的角色都很明確，也持續維持個人的能力，「最重要的是保持信心，比賽都有高低起伏，就是有信心地打每一場比賽，不要太在意上一場表現，還有要知道沒得分其實也可以做到其他事情。」

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