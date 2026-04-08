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全中運前爆水質疑慮 選手控能見度差恐生傷害

2026/04/08 23:04

全中運前爆水質疑慮，選手提醒能見度差恐生傷害。（民眾提供）全中運前爆水質疑慮，選手提醒能見度差恐生傷害。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕全國中等學校運動會游泳賽將於4月18日登場，但今天有選手質疑高雄市立國際游泳池的水質及能見度不佳，若疏忽不改善，恐無法轉播水中泳態，選手們折返蹬壁過程，將容易撞牆受傷，相關留言引發各界關注。

選手表示，115年全中運由嘉義縣主辦，嘉義縣沒有符合全國賽等級的專業競賽泳池，游泳項目的比賽場地，將會移至高雄市立國際游泳池辦理。

不料，今天有國家隊選手於泳池訓練時，發現國際池竟然水質不佳，憤而在網路社群平台發文抱怨，還PO出水下能見度差的影片，擔心影響選手健康與訓練。

台灣水質管理協會秘書長許展維表示，游泳池的衛生管理在台灣屬各地衛生單位所管轄，並沒有明確的（能見度）標準，因此，就算這樣的水質在臺灣仍屬合格。

但在水中能見度不佳的池裡游泳，如同在大霧裡開車，對競技比賽選手成績影響甚大，除了無法轉播水中泳姿、成績，選手們還可能會有撞牆的危險。

許展維認為臺灣的水質能見度標準，概約以站在岸上觀看整個池底，若能看見池底，即為合格，若池底水深1公尺，就等於水下能見度1公尺，他呼籲比賽期間，應由運動部接管指揮泳池，並規範競技游泳池水質標準，增設能見度標準0.2ntu，現場也需配備水質管理專業人員。

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