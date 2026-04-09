自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》飆速161公里！大谷翔平二刀流6局無責失 連43場上壘追平「朗神」偉業

2026/04/09 07:47

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出賽，投球先發6局無責失，打擊方面2度上壘，無奈牛棚放火搞砸勝投，終場道奇3：4不敵藍鳥，中斷5連勝。

「投手大谷」首局被敲2安陷入得點圈危機，所幸他即時回穩，接連解決桑契斯（Jesús Sánchez）、岡本和真，安全下莊。大谷3下1出局後丟出保送，接著捕手捕逸讓跑者上到二壘，2出局後遭桑契斯長打狙擊，藍鳥率先破蛋。

道奇打線馬上把分數討回來，4上扳成1：1平手。大谷4、5局讓藍鳥6上6下，第6局續投力保不失，今天完成6局投球退場。

「投手大谷」主投6局，用球數96球、最快飆到100.1英哩（約161公里），被敲4支安打，失1分非責失，有2三振、1保送，防禦率仍是0。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

道奇6上靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）高飛犧牲打超前，7上史密斯（Will Smith）適時安打再添1分，握有3：1領先。

道奇牛棚7下出狀況，崔爾（Jack Dreyer）僅投0.1局退場丟掉2分，讓藍鳥扳平戰局。火力甦醒的藍鳥8下持續突破道奇牛棚，加上史密斯發生要命失誤，藍鳥攻下關鍵超前分，最終4：3收勝。

「打者翔平」全場3打數熄火吞2K，但選到1保送、挨1次觸身球，跨季連43場上壘，追平鈴木一朗保持的日本球員最長連續上壘紀錄，接下來大谷有望締造新猷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中