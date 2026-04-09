MLB》飆速161公里！大谷翔平二刀流6局無責失 連43場上壘追平「朗神」偉業

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出賽，投球先發6局無責失，打擊方面2度上壘，無奈牛棚放火搞砸勝投，終場道奇3：4不敵藍鳥，中斷5連勝。

「投手大谷」首局被敲2安陷入得點圈危機，所幸他即時回穩，接連解決桑契斯（Jesús Sánchez）、岡本和真，安全下莊。大谷3下1出局後丟出保送，接著捕手捕逸讓跑者上到二壘，2出局後遭桑契斯長打狙擊，藍鳥率先破蛋。

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道奇打線馬上把分數討回來，4上扳成1：1平手。大谷4、5局讓藍鳥6上6下，第6局續投力保不失，今天完成6局投球退場。

「投手大谷」主投6局，用球數96球、最快飆到100.1英哩（約161公里），被敲4支安打，失1分非責失，有2三振、1保送，防禦率仍是0。

大谷翔平。（法新社）

道奇6上靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）高飛犧牲打超前，7上史密斯（Will Smith）適時安打再添1分，握有3：1領先。

道奇牛棚7下出狀況，崔爾（Jack Dreyer）僅投0.1局退場丟掉2分，讓藍鳥扳平戰局。火力甦醒的藍鳥8下持續突破道奇牛棚，加上史密斯發生要命失誤，藍鳥攻下關鍵超前分，最終4：3收勝。

「打者翔平」全場3打數熄火吞2K，但選到1保送、挨1次觸身球，跨季連43場上壘，追平鈴木一朗保持的日本球員最長連續上壘紀錄，接下來大谷有望締造新猷。

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