MLB》連2天登板！鄧愷威滿壘拆彈、1.1局無失分 最快飆154公里

鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣旅美投手鄧愷威今天中繼交出1.1局無失分的好投，這是他本季首度連2天登板。不過，太空人最終在客場以1比9慘敗洛磯，讓太空人吞4連敗。

洛磯隊此戰6局下靠高飛犧牲打拿1分，並在2出局攻占滿壘，太空人這時推出鄧愷威登板，接替隊友羅阿（Christian Roa）的投球。鄧愷威用86.2英哩的橫掃球三振洛磯多伊爾（Brenton Doyle），化解滿壘危機。

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鄧愷威續投第7局，用13球讓對手3上3下，完成投球工作。

總計鄧愷威後援1.1局用18球，其中有12顆好球，賞1次三振，沒有失分，最快丟到96.3英哩（約154.9公里），賽後防禦率降至2.35，平均每局被上壘率（WHIP）為0.78。

太空人此戰的先發投手哈維爾（Cristian Javier）因第2局練投時出現右肩緊繃，僅投1局失1分就退場。緊急接替登板的布魯博（AJ Blubaugh）只投1局失5分，吞本季第2敗；洛磯先發投手羅倫森（Michael Lorenzen）主投5.2局失1分，摘本季首勝。

洛磯打線全場有10安，朱利恩（Edouard Julien）2安打點，古德曼（Hunter Goodman）有一發陽春砲；太空人全場有8安，卻只拿到1分。

太空人先發投手哈維爾。（路透）

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