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MLB》道奇老將羅哈斯痛失父親、今仍堅持出賽 全隊暖心舉動力挺

2026/04/09 08:28

羅哈斯。（法新社）羅哈斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas）因父親病逝，昨天臨時退出比賽，今天立即重返先發陣容。羅哈斯全場3支0、選到1次保送，道奇隊最後在客場以3比4輸球，中止近期的5連勝。羅哈斯受訪說，不想讓隊友們失望。

道奇昨天與藍鳥之戰，羅哈斯賽前才與父親通話，比賽開打前40分鐘，羅哈斯接到家人電話，得知父親被緊急送醫。羅哈斯得知父親因心臟病發作，不幸逝世。

羅哈斯今天受訪表示，昨天其實就想出賽，但佛里曼（FreddieFreeman）和總教練羅伯斯（Dave Roberts）幫他做決定，「因為他們知道我很難在比賽中專注。」羅哈斯表示，「我一直都有個信念，我的家人們把我養大，為了讓自己成為一名棒球選手，他們犧牲一切，這正是他們希望我去做的事情。他們也知道，我有多麼以每天都能出賽為榮，不讓隊友們失望。」

道奇全隊在球帽上寫著羅哈斯父親名字的縮寫「MR」，力挺隊友。（路透）道奇全隊在球帽上寫著羅哈斯父親名字的縮寫「MR」，力挺隊友。（路透）

「現在真的很難去理解這一切。」羅哈斯說，「這很艱難，但這就是人生。總有一天，我們每個人都要面對這種事，我不想成為大家的負擔，所以我才會來到這裡，我已經準備好、也準備上場比賽。」

羅哈斯坦言，「對我來說，這一定會很情緒化，我明白這點，但我以前也經歷過類似的時刻，像是我母親、祖父母過世的時候。我知道他們希望我做的就是繼續打棒球。」

道奇隊友們為了表達支持羅哈斯，全隊在球帽上寫著羅哈斯父親名字的縮寫「MR」，力挺這位37歲老將。日本巨星大谷翔平透過翻譯表示，「我相信這對Miggy來說是非常艱難的一天。他今天還是來到球場，也做出幾個很棒的守備。我們只希望確保他能感受到大家的支持。」

羅哈斯父親的喪禮今天在委內瑞拉舉行，而羅哈斯目前不確定是否會暫時離隊，回到家人們身邊。羅伯斯說，「我推測他應該會請喪假，但他在委內瑞拉有家人，在邁阿密也有家人... 一切就交由他自己決定。」

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