MLB》天使索勒與勇士羅培茲亂鬥 官方公布懲處、兩人都上訴！

天使古巴籍好手索勒（右）、勇士投手R.羅培茲（左）昨天上演全武行。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕天使古巴籍好手索勒（Jorge Soler）、勇士投手R.羅培茲（Reynaldo Lopez）昨天上演全武行，雙方互毆爆發嚴重衝突。大聯盟今天宣布，各處兩人7場禁賽處分。兩人都選擇上訴。

索勒昨天首打席從R.羅培茲手中擊出全壘打，下個打席挨觸身球。到了第5局天使攻占一壘，R.羅培茲丟一顆內角偏高的速球形成暴投。這時索勒朝向投手丘走過去，R.羅培茲舉起雙手，兩人互相怒視，隨後開始揮拳互毆。

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大聯盟場上運營資深副總裁希爾（Michael Hill）宣布，索勒和R.羅培茲都被處未公開金額的罰款。原本禁賽要從美國時間週三開始執行，但兩人都提出上訴，因此暫緩執行。

大聯盟稍早與大聯盟球員工會達成協議，R.羅培茲的禁賽場次減為5場，並立即生效。由於這段時間勇士隊剛好有休兵日，R.羅培茲能按照原定排程，為勇士隊完成下一場先發。

天使古巴籍好手索勒（左）、勇士投手R.羅培茲（右）昨天上演全武行。（資料照，路透）

索勒昨天賽後受訪說，「我只是問他一切是否OK，但他的回答讓我不太滿意。所以我才會衝上去。」而索勒生涯面對R.羅培茲，生涯對戰23打數14安，包含5轟、3支二壘安打，讓索勒說，「很明顯，我對他的對戰數據不錯，在全壘打之後被丟觸身球，接著那球又高、又靠近我的頭部，在這個層級的比賽，你不應該投出那樣的球。」

而索勒和R.羅培茲曾在2024年勇士時期當過隊友，R.羅培茲僅說，「事情變成這樣真的很遺憾，我從來沒有想要故意丟他，真的沒有。」

此外，昨天雙方衝突當下，兩隊板凳清空，勇士總教練懷斯（Walt Weiss）用擒抱方式把索勒撲倒在地，而索勒也是2021年勇士隊世界大賽MVP，該年助勇士奪冠。懷斯說，「我很喜歡索勒，我們曾在這裡當過隊友，但他體型很大，我覺得必須把他放倒，不然他可能會傷到別人。所以我的本能反應就是衝上去把他壓住，因為他當時真的像失控一樣。」

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