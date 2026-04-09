扛下屏南棒球火炬 恆春鄉親為大平少棒奪亞慶功

大平少棒在謝國城盃奪亞軍。（劉俊寬提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾在少棒強權時代叱吒風雲的恆春半島棒球運動，在名校僑勇少棒火炬漸熄後，這股不服輸的「落山風精神」轉由僅有61名學生的大平國小接棒。在剛落幕的謝國城盃全國少棒錦標賽中，大平少棒展現驚人韌性，最終雖以5比6一分之差惜敗強敵台東縣，但奪下亞軍已刷新校史最佳紀錄，不僅讓國境之南的家長們熱血沸騰，更證明了這所迷你小學「小校辦大球」的奇蹟。

早期恆春半島的棒球重鎮首推僑勇國小，但隨著環境變遷，棒球火種險些熄滅。大平國小自承接這份重擔後，走過了一段極其艱辛的草創期。總教練劉俊寬感慨地說，小校招生是最大的痛，早期總教練尤建程為了找球員，得騎著機車在恆春鎮挨家挨戶拜訪，從便利商店、海邊到街頭，只要看到有運動潛能的孩子，就像「星探」一樣黏上去。

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這份執著由劉俊寬接手後未曾改變。為了延續恆春棒球的血脈，劉俊寬常在下班或假日「潛伏」在鄰近小學的運動會，守在百公尺短跑終點線「抓人」，甚至登門拜訪家長四、五次，只為說服他們讓孩子藉由運動翻轉人生。

走進大平國小，全校僅剩61名學生，其中棒球隊就佔了32人。劉俊寬自嘲「只要球隊出去比賽，學校基本上就沒人了。」這群孩子大多來自弱勢、單親或中低收入家庭，超過半數是原住民，其中僅有一名是校本部的學生，其餘都是教練們「三顧茅廬」從各處帶回的孩子。

冠軍戰不敵台東縣紅葉少棒，賽後，看著孩子們難過的淚水，劉俊寬給予了90分高評價，恆春鎮長尤史經昨晚特別設宴慶功，表揚這群在資源匱乏環境下，仍能承接前輩火炬、為家鄉爭光的小英雄。這座亞軍獎盃，不僅是大平國小的里程碑，更是恆春半島棒球魂復甦的最有力證明。

恆春鎮長尤史經（黑帽者）特別設宴為選手慶功。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮特別設宴為選手慶功。（記者蔡宗憲攝）

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