自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

扛下屏南棒球火炬 恆春鄉親為大平少棒奪亞慶功

2026/04/09 09:21

大平少棒在謝國城盃奪亞軍。（劉俊寬提供）大平少棒在謝國城盃奪亞軍。（劉俊寬提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾在少棒強權時代叱吒風雲的恆春半島棒球運動，在名校僑勇少棒火炬漸熄後，這股不服輸的「落山風精神」轉由僅有61名學生的大平國小接棒。在剛落幕的謝國城盃全國少棒錦標賽中，大平少棒展現驚人韌性，最終雖以5比6一分之差惜敗強敵台東縣，但奪下亞軍已刷新校史最佳紀錄，不僅讓國境之南的家長們熱血沸騰，更證明了這所迷你小學「小校辦大球」的奇蹟。

早期恆春半島的棒球重鎮首推僑勇國小，但隨著環境變遷，棒球火種險些熄滅。大平國小自承接這份重擔後，走過了一段極其艱辛的草創期。總教練劉俊寬感慨地說，小校招生是最大的痛，早期總教練尤建程為了找球員，得騎著機車在恆春鎮挨家挨戶拜訪，從便利商店、海邊到街頭，只要看到有運動潛能的孩子，就像「星探」一樣黏上去。

這份執著由劉俊寬接手後未曾改變。為了延續恆春棒球的血脈，劉俊寬常在下班或假日「潛伏」在鄰近小學的運動會，守在百公尺短跑終點線「抓人」，甚至登門拜訪家長四、五次，只為說服他們讓孩子藉由運動翻轉人生。

走進大平國小，全校僅剩61名學生，其中棒球隊就佔了32人。劉俊寬自嘲「只要球隊出去比賽，學校基本上就沒人了。」這群孩子大多來自弱勢、單親或中低收入家庭，超過半數是原住民，其中僅有一名是校本部的學生，其餘都是教練們「三顧茅廬」從各處帶回的孩子。

冠軍戰不敵台東縣紅葉少棒，賽後，看著孩子們難過的淚水，劉俊寬給予了90分高評價，恆春鎮長尤史經昨晚特別設宴慶功，表揚這群在資源匱乏環境下，仍能承接前輩火炬、為家鄉爭光的小英雄。這座亞軍獎盃，不僅是大平國小的里程碑，更是恆春半島棒球魂復甦的最有力證明。

恆春鎮長尤史經（黑帽者）特別設宴為選手慶功。（記者蔡宗憲攝）恆春鎮長尤史經（黑帽者）特別設宴為選手慶功。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮特別設宴為選手慶功。（記者蔡宗憲攝）恆春鎮特別設宴為選手慶功。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中