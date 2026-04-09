MLB》ERA完美的0！「投手大谷」並列防禦率王 6局好投仍自評不佳

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流出擊，「投手大谷」交出6局失1分非責失的優質好投，但道奇牛棚失守，最終道奇在客場以3比4敗給藍鳥，道奇中斷近期的5連勝。大谷翔平賽後表示，「這場比賽的投球表現其實不算好，但有完成該投的局數和用球數，這點算是唯一比較好的地方。」

大谷翔平今天主投6局用96球，其中有60顆好球，僅被敲4安失1分非自責分，賞2次三振、丟1次保送，最快丟到100.1英哩（約161.1公里）。「投手大谷」開季2場先發，合計12局0責失分，大谷的防禦率仍是完美的「0」，與勇士右投愛德（Bryce Elder）、響尾蛇E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）暫居大聯盟防禦率王。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平受訪表示，目前狀態應該不算差，「只是投球手感不太好，雖然多少有些疲勞，但在這樣的情況下還是能投出那種程度，我覺得算不錯了。」

大谷翔平。（路透）

道奇這趟客場之旅拿到5勝1敗，大谷翔平對此說，「這是客場之旅的最後一場，加上比賽時間偏向午場，某種程度大家多少有些疲勞。不確定是不是這個原因，但確實手感不好，這部分會在下一次登板前好好檢視調整。」

對於大谷翔平的投球，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「這場投得辛苦，你可以看得出來。他的投球動作不太順暢。他像是在與自己對抗，即使如此能投滿6局只失1分，令人印象深刻。」

「你不可能每天都在最佳狀態。」羅伯斯說，「直到肯定的是，他還是想辦法投了足夠長的局數，並在領先的情況下退場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法