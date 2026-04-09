MLB》27歲明星先發5局好投 遊騎兵完封水手、系列賽橫掃奪勝

〔體育中心／綜合報導〕今天與水手進行3連戰最後一場比賽的遊騎兵，靠著27歲明星強投戈爾（MacKenzie Gore）的好投，幫助球隊以3：0完封對手，系列賽3場全勝橫掃水手。

迎來本季第3次先發出賽的戈爾，雖然首局投出兩次保送，但都靠著三振抓到出局數化解危機，隨後也越投越穩送給水手打線9上9下。來到5局上半，縱使先被賈佛（Mitch Garver）敲出安打，不過馬上K掉克勞福（J.P. Crawford）並讓喬（Connor Joe）打出雙殺打，也讓戈爾完成今天的投球任務。

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戈爾今天用82球投完5局，其中49球為好球，被敲出1支安打沒有失分，送出9次三振與2次保送，直球均速95.8英里（約154.2公里），極速來到97.3英里（約156.6公里），防禦率下降至2.76。

投手端繳出優異表現，打線卻在前4局遭到封鎖，包括3局下半史密斯（Josh Smith）敲出右外野深遠飛球，眼看就要越過全壘打牆，但最後被瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）攔截沒收。

然而來到5局下半，遊騎兵總算開啟攻勢，靠著連3支安打攻占滿壘，輪到尼莫（Brandon Nimmo）打擊時，他打成一壘方向軟弱滾地球，一壘手喬接到球傳本壘卻發生失誤，讓壘上兩名跑者都回到本壘打破鴨蛋，隨後席格（Corey Seager）的高飛犧牲打再補上一刀，單局灌進3分。

6局起遊騎兵啟用牛棚，馬丁（Chris Martin）與庫維洛（Luis Curvelo）接連拿下中繼成功，最後交給溫恩（Cole Winn）收尾也收穫本季首個救援點，並讓戈爾得到今年第2勝。

戈爾繳出先發5局無失分好投。（美聯社）

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